Fabio Fazio risponde all’invito di Pier Silvio Berlusconi. In memoria di Maurizio Costanzo Mediaset ha mandato in onda una serata speciale, anzi “perfetta” per dirla con le parole del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Nel corso della trasmissione, condotta al teatro Parioli-Costanzo da Maria De Filippi e appunto Fabio Fazio, l’amministratore delegato del Biscione è voluto intervenire per fare una proposta al popolare conduttore.

Va detto che lo speciale ha vinto la gara degli ascolti conquistando il 22% di share e ad un certo punto Pier Silvio Berlusconi ha voluto fare una proposta a Fabio Fazio: “Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare “quotidiano”, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua“. Ed ora arriva la risposta del diretto interessato.

La risposta di Fabio Fazio alla proposta di Pier Silvio

Qualche anno fa fu proprio il papà Silvio Berlusconi a portare, tra la sorpresa generale, nientepopodimenoche Michele Santoro a Mediaset. Era il 1997 e il Cavaliere convinse il conduttore, noto per non essere certo suo sostenitore, a fare “Moby dick” per un anno su Italia1. Ora è il figlio Pier Silvio che prova a conquistare Fabio Fazio.

In estate, inoltre, Pier Silvio Berlusconi era riuscito a portare a Mediaset Bianca Berlinguer. Ora chissà che il prossimo rinforzo non sia proprio Fabio Fazio. Lui ha risposto senza chiudere quella porta: “Ho appena cominciato sul Nove. Facciamo che ne riparliamo fra qualche anno”.

Dunque Fabio Fazio non rifiuta la proposta, ma confessa che avendo iniziato da poco la nuova avventura sul Nove dopo tanti anni in Rai cambiare ancora sarebbe prematuro. Ma “fra qualche anno” chissà cosa potrà succedere. Intanto tutti i big della televisione, da Mara Venier a Enrico Mentana, da Paolo Bonolis alla stessa Maria De Filippi, hanno celebrato il ricordo dell’indimenticato Maurizio Costanzo, maestro della tv.

