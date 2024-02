“Non andrà più in onda”. Mediaset, stop a tempo indeterminato per il programma

Manca solo l’ufficialità, ma i dubbi ormai sono pari a zero: Mediaset ha preso la sua decisione, il programma non andrà in onda. Non sono state rese note la ragioni (bisognerà attendere le prossime settimane) ma sembra che la direzione di Mediaset abbia deciso di continuare sulla china dello scorso anno. Un anno molto positivo che ha segnato il sorpasso storio del Biscione sulla Rai. Ad annunciarlo era stato Pier Silvio Berlusconi. Nel dettaglio, poi, Tv Sorrisi e Canzoni aveva scritto. “La raccolta pubblicitaria ha registrato un buon andamento. ma sono soprattutto gli ascolti a brillare”.

>> “Cosa succede adesso, decisione irrevocabile”. Grande Fratello, la notizia tanto attesa è arrivata. E riguarda anche Signorini

“La notizia che impressiona è il sorpasso nei confronti della Rai in termini di ascolti, non solo sul cosiddetto target commerciale, ma su tutti gli individui. Con il 37,7% di share complessivo nella giornata (+4 punti rispetto al 2022) contro il 37,1% della tv di Stato (-1 punto), Mediaset si accomoda sul gradino più alto e diventa il primo gruppo televisivo italiano per ascolti su tutto il pubblico. Non era mai successo”.





Mediaset, niente da fare per ‘La Talpa’: confermato il GF

Quindi è forse questo il motivo per il quale ‘La Talpa’, celebre reality di cui Mediaset ha da tempo acquistati i diritti non andrà in onda neppure in questa stagione. A rivelarlo è TVBlog: “Dunque anche nel prossimo autunno 2024 rivedremo Grande fratello condotto da Alfonso Signorini nel prime time del lunedì di Canale 5, con il consueto doppio appuntamento settimanale”.

E ancora: “Naturalmente nuovo cast, con nuovi concorrenti e magari pure alcune novità nel meccanismo del programma. Meccanismo e contenuti che già quest’anno sono stati modificati dopo le polemiche dell’edizione 2022-2023.” A cambiare sarà solo la location. Si legge anche su TvBlog.

“Una novità certa di cui vi possiamo dare una anticipazione è che dopo 24 anni la mitica casa dalla porta rossa per la prossima edizione lascerà Cinecittà per trasferirsi insieme allo studio (che lascia la Voxon) nei verdeggianti Lumina Studios situati nella cornice naturale del Parco di Veio, zona Roma Nord in Via Macherio. Un bel cambio questo che darà nuova aria e una nuova immagine alla casa più spiata d’Italia”.