Il Grande Fratello chiuderà i battenti ad aprile 2024 e su questo, nonostante le voci, non si discute. Ma anche gli altri rumor che circolano con insistenza in questi giorni sono da smentire. “Siamo arrivati alla 37esima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre – ha esordito Alfonso Signorini nella scorsa diretta – Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione”.

Ma assodato che la casa resterà piena di concorrenti per almeno un altro mese e mezzo, è vero che ci sarà uno stop del programma il prossimo anno per far spazio a La Talpa? Tv Blog fa sapere che Alfonso Signorini e il Grande Fratello sarebbero infatti stati riconfermati anche per la stagione televisiva 2024 – 2025. Il condizionale è d’obbligo, anche se c’è una novità sulla casa in sé.

L’ultima notizia su Grande Fratello e Signorini

“Una novità certa di cui vi possiamo dare una anticipazione è che dopo 24 anni la mitica casa dalla porta rossa per la prossima edizione lascerà Cinecittà per trasferirsi insieme allo studio (che lascia la Voxon) nei verdeggianti Lumina Studios situati nella cornice naturale del Parco di Veio, zona Roma Nord in Via Macherio. Un bel cambio questo che darà nuova aria e una nuova immagine alla casa più spiata d’Italia”, si legge.

Quindi la smentita ai dubbi sul prossimo Grande Fratello: “Ci giunge la conferma per il Grande Fratello anche per la prossima stagione tv. Conferma per il programma e per il suo conduttore Alfonso Signorini, quest’ultimo di cui si parla da molti anni di una sua uscita dal programma. Cosa questa che viene poi puntualmente smentita dalla realtà delle cose ogni autunno”.

Dunque anche nel prossimo autunno 2024 rivedremo Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini nel prime time del lunedì di Canale 5, con il consueto doppio appuntamento settimanale. Naturalmente nuovo cast, con nuovi concorrenti e magari pure alcune novità nel meccanismo del programma. Meccanismo e contenuti che già quest’anno sono stati modificati dopo le polemiche dell’edizione 2022-2023”.