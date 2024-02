Importante aggiornamento su un famoso conduttore. Il conduttore ha ricevuto infatti una proposta di lavoro da Pier Silvio Berlusconi, mentre era ospite di una trasmissione televisiva. Nonostante sia passato da pochi mesi su un’altra piattaforma e canale, potrebbe già esserci una svolta professionale per lui. E i telespettatori sono ora in fermento perché potrebbero assistere ad un nuovo cambiamento.

Ovviamente spetterà poi a luiprendere la decisione definitiva, ma questa proposta di lavoro è decisamente molto interessante. Non sarebbe così semplice rifiutare una cosa del genere, ma possiamo subito anticiparvi che è arrivata una prima risposta del presentatore tv. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nelle scorse ore nel piccolo schermo.

Leggi anche: Il vip torna in tv dopo il cancro, fan sconvolti e tutti con lui: “Mi fanno sentire amato”





Fabio Fazio, arrivata un’importante proposta di lavoro

Fabio Fazio è stato invitato nella trasmissione Dedicato a Maurizio Costanzo, organizzata da Maria De Filippi per commemorare il popolare conduttore deceduto l’anno scorso. E il presentatore di Che tempo che fa è stato subito interpellato da una persona molto importante, che gli ha fatto una proposta di lavoro che potrebbe essere irrinunciabile.

A fargli l’offerta per approdare a Mediaset è stato Pier Silvio Berlusconi, che si è rivolto così a Fazio: “Quando tu verrai finalmente da noi anche io sento di avere l’intuizione che potrai diventare quotidiano. Se lo vuoi noi siamo qua“. E lui ha replicato: “Ne parliamo fra qualche anno perché io sono appena all’inizio”. Ovviamente dovrà necessariamente proseguire per un bel po’ di tempo con Discovery, avendo firmato un contratto.

Fazio non dovrebbe cambiare emittente almeno fino al 2027, ma non ha affatto chiuso le porte a Mediaset. Quindi, potrebbe anche accettare in futuro la corte di Pier Silvio Berlusconi.