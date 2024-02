Andata in archivio una nuova puntata del Grande Fratello, che ha provocato l’eliminazione di Stefano, ora l’attenzione si è spostata su tre concorrenti. Sono arrivate critiche pesanti per Perla, Maddaloni e Garibaldi che hanno subito un attacco social durissimo. Tutto è nato dagli ultimi gesti di Marco, che hanno fatto perdere definitivamente la pazienza ai telespettatori.

Sicuramente i fan di questi gieffini non sono d’accordo con questa considerazione, ma fuori dal Grande Fratello sono finiti nel mirino Perla, Maddaloni e Garibaldi. Loro non sono ancora consci di questo atteggiamento ostile, ma certamente dovranno necessariamente fare qualcosa in più per convincere anche questi utenti. Vediamo di cosa si sono lamentati.

Leggi anche: “Alfonso, fermo!”. Grande Fratello, l’autore interviene in diretta. Signorini fa il disastro





Grande Fratello, attacco a Perla, Maddaloni e Garibaldi: il motivo

La rabbia di una parte del pubblico del Grande Fratello è nata a causa di quanto detto da Perla, Maddaloni e Garibaldi in questo arco di tempo. In particolare il riferimento è stato a Marco, che si è espresso malamente in italiano nelle scorse ore, infatti ha detto erroneamente: “Io sono stato puntato il dito perché sono uno che teneva ai denari”. Ed è stato attaccato assieme agli altri coinquilini.

E un utente di X ha protestato perché li ritiene tutti e tre ‘ignoranti’: “Purtroppo in Italia, ed al GF nello specifico, notiamo che vengono esaltate proprio quelle persone che mostrano una ignoranza profonda, una incapacità di formulare frasi, non in un italiano corretto, ma appena passabile: Perla-Maddaloni-Giuseppe tornate a scuola“. E chissà se saranno avvisati dal GF.

Purtroppo In Italia, ed al GF nello specifico, notiamo che vengono esaltate proprio quelle persone che mostrano una ignoranza profonda, una incapacità di formulare frasi, non in un italiano corretto, ma appena passabile:

PERLA-MADDALONI-GIUSEPPE

tornate a scuola#grandefratello https://t.co/xE7pYROFPl pic.twitter.com/TtIWY63PvU — Enrbac (@bayenr) February 22, 2024

E ancora un altro internauta: “Il pessimo italiano e la completa mancanza di dialettica rendono questa edizione ancora più horror di ciò che già era”. Una protesta totale contro i tre concorrenti.