“Perla, che cosa ti è successo?”. È quello che si domandano gli abitanti della casa del Grande Fratello in queste ore. La ragazza originaria di Agri sembra ormai un’altra persona rispetto a quella che ha varcato mesi fa l’iconica porta rossa di Cinecittà. La “vecchia” Perla silenziosa e timida non c’è più. Da qualche settimana è apparsa “Donna Vatiero”, come l’hanno ribattezzata gli altri protagonisti del reality show. Una donna dal carattere forte. Per Fiordaliso addirittura una boss (in tono scherzoso). Che non ha paura di sfidare a viso aperto quella che secondo molti sarà la probabile vincitrice, Beatrice Luzzi.

Leggi anche: “C’è la notizia su Perla”. Grande Fratello, allarme per Beatrice: sta andando a finire così

Perla ha avuto un confronto con i suoi amici più stretti per analizzare i cambiamenti che ha vissuto durante il suo percorso. È successo poco fa. “Perla sei irriconoscibile”, le ha detto Marco Maddaloni, una delle persone che le stanno più vicino. Opinione condivisa anche da Letizia Petris, che poi ha esteso la sua analisi anche alla relazione tra la ragazza e il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Per Maddaloni e Petris non ci sono dubbi, la nuova Perla è una versione nettamente migliore rispetto a quella che conoscevano.





La metamorfosi di Perla, Maddaloni: “Che cosa ti è successo?”

“È vero, sono cambiata”. Perla ha ammesso la metamorfosi. E ha spiegato: “Io sono un diesel”, ricordando che per lei il Grande Fratello è iniziato in corsa: “Sono subentrata in una situazione televisiva che andava avanti da due mesi. Io all’inizio cerco sempre di capire e conoscere i caratteri delle persone, con chi posso scherzare e in che modo, non mi piace essere fuori luogo”. Un periodo di adattamento per Perla è essenziale per inserirsi in un contesto nuovo, ma rimanendo autentica, senza tradire la propria persona: “Io sono me stessa, il mio carattere non me lo leverò mai”.

Ovviamente, a rendere più complicate le cose, c’è stato anche l’ingresso della sua “nemica” in amore, Greta. Ma anche questa è stata una prova per crescere, iniziare un percorso. “Sono rimasta lucida, poteva subentrare la rabbia”. Invece, le due sono diventate molto amiche e adesso si sostengono addirittura a vicenda.

Prova di maturità superata. “Secondo me a Mirko sta bollendo il sangue, sta vedendo la Perla di cui si era innamorato”, ha aggiunto Maddaloni. “Eravate quelli giusti al momento sbagliato”, ha aggiunto Petris: il video.