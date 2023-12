Grande Fratello, che puntata quella del 4 dicembre 2023! Intanto un addio e due nuovi ingressi: Alex Schwazer ha deciso di seguire la moglie e i figli e quindi interrompere la sua esperienza nella Casa. Ma è stato presto “sostituito” da Federico Massaro e Monia La Ferrera, ufficialmente concorrenti del reality show di Canale 5. Ma inutile dire che il “triangolo delle Bermuda”, come lo chiama Alfonso Signorini, ha tenuto banco durante la diretta di lunedì sera.

Mirko ormai tra due fuochi: Perla e Greta. “È complicato – ha ammesso lui – Sembra assurdo provare sentimenti per due persone. Può sembrare immaturo ma non la vedo così. Devo capire che tipologia di sentimenti. Con Perla siamo stati insieme 5 anni, mentre oggi è un sentimento che riguarda il passato e c’è affetto. Un qualcosa di concluso e non è detto che si riaccenda. Con Greta non si può paragonare per tanti motivi. Ho provato un forte sentimento e ci siamo connessi dal primo momento ed è stato un crescere e a un certo punto si è fermato e non abbiamo vissuto quotidianità, ne è passato di tempo”.

GF, notizia top per Perla

“Sicura che voglia viversi il suo amore con Perla? Non al 100% – ha detto Greta – Perché io e lui abbiamo una cosa in comune. Il guardarci negli occhi mi ha fatto capire che il suo sentimento non è svanito”. Ma Mirko ha precisato di non aver “mai detto che il mio sentimento per Greta è svanito. Ma sa bene che con i suoi atteggiamenti mi ha fatto male e sono lontani da me”. Insomma, le cose vanno ancora chiarite.

E Perla? Anche lei è entrata in confusione questa settimana, dopo l’arrivo di Greta. Ma durante la puntata ha ricevuto una notizia “top”. Era finita al televoto con altri 5 inquilini e quando il conduttore del GF ha svelato loro il verdetto c’è stata una gran bella sorpresa per l’ex Temptation Island. I primi a salvarsi sono stati Grecia e Paolo, seguiti da Perla e Giuseppe. Infine a contendersi l’ultimo slot di concorrente salvo sono Alex e Rosy.

L’inquilino che ha ottenuto la percentuale più bassa, come informato da Signorini, è Alex. Che però non può essere condannato al prossimo televoto del Grande Fratello dal momento che è uscito dal gioco. La vera sorpresa è sulle percentuali di televoto perché Perla con il 55% di voti come preferita del Grande Fratello ha sbaragliato tutta la concorrenza, rappresentata dai veterani della Casa. Paolo infatti si è preso il 14%, Giuseppe il 12%, Grecia ha raggiunto il 10%, Rosy il 5% e infine fanalino di coda Alex con il 4%.