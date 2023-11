Nemmeno il tempo di ambientarsi nella casa del Grande Fratello che Perla Vatiero potrebbe avere già i primi problemi. Infatti, c’è chi ha scoperto qualcosa di poco carino fatto dall’ex Temptation Island, la cui avventura potrebbe già essere in salita. Ci sono già dei video che stanno facendo discutere moltissimo e non sappiamo cosa potrà succedere nelle prossime ore. Certamente questa situazione è già da tenere molto in considerazione.

Parlando sempre di Grande Fratello e di Perla Vatiero, lei si è soffermata su quanto accaduto con Mirko dopo la fine del reality show di Filippo Bisciglia: “Dovevamo avere il coraggio di staccarci un po’, di distaccarci da quella convivenza. Il nostro problema non è mai stato il sentimento, non avevamo il coraggio. Ho passato giornate nelle quali gli chiedevo di lasciarmi”, ha continuato Perla per poi entrare nei dettagli di quella storia d’amore. “Ero sfinita, ma io non ce la facevo ad andarmene”.

Grande Fratello, per Perla i primi problemi: cosa ha fatto

Innanzitutto, il primo episodio che al Grande Fratello potrebbe creare disagi a Perla è quello che ha tirato fuori Anita Olivieri. La giovane ha parlato con la coinquilina Fiordaliso e ha riferito che lei e Rosy Chin hanno ascoltato alcune parole della Vatiero, che avrebbe criticato proprio Anita e la food blogger davanti all’ex Mirko. Ma sia quest’ultimo che Ciro Petrone non sarebbero stati d’accordo con quelle critiche. E la Olivieri è rimasta molto perplessa dato che Perla è appena arrivata e non dovrebbe comportarsi così. Ma Angelica ha rivelato invece che Perla non avrebbe attaccato le due, un vero mistero.

Ma c’è anche dell’altro perché Perla, mentre stava giocando insieme ad alcuni concorrenti tra cui Mirko, avrebbe iniziato a scherzare molto con Vittorio Menozzi e il suo obiettivo potrebbe essere quello di far scattare della gelosia nell’ex, stando ad alcuni telespettatori che hanno poi postato il filmato su X. C’è chi ha scritto infatti: “Non Perla che flirta con Vittorio davanti a Mirko per farlo ingelosire. Mirko: ‘Che multiverso’. Vittorio gli dice di non preoccuparsi e lui: ‘Non so io che me devo preoccupà, non ce scambiamo i ruoli'”. E c’è già chi parla, tra gli utenti, che “Perla sta facendo il macello in casa”.

Ma Vittorio, parlando anche con Mirko, ha confermato di non avere alcun interesse nei riguardi di Perla, quindi potrebbe nascere solo un’amicizia. Staremo a vedere come evolverà la situazione nei prossimi giorni.