La puntata del Grande Fratello andata in onda il 27 novembre è stata ricca di colpi di scena. Alfonso Signorini ha deciso di dedicare, infatti, un’intera puntata al triangolo amoroso nato a Temptation Island che ancora oggi, dopo mesi, tiene banco proprio grazie al reality show di Canale 5. Come tutti ormai sanno, in casa ci sono Mirko e Perla, i due ex fidanzati che quest’estate hanno messo alla prova il proprio amore all’interno dell’Is Morus Relais.

Alla fine del viaggio nei sentimenti, dopo cinque anni di relazione, i due si sono lasciati e Mirko è uscito con la single Greta Rossetti. All’inizio la relazione tra i due sembrava andare a gonfie vele, tanto che la coppia si è fatta anche un tatuaggio per suggellare l’amore. Dopo alcuni mesi, però, sono arrivati problemi e la crisi. Tra un tira e molla, Mirko Brunetti è stato chiamato nella casa e visto l’interesse del pubblico per la relazione Alfonso Signorini ha chiamato anche Perla, la sua ex fidanzata.

Leggi anche: “Vi devo dire di Giulia Cecchettin”. Choc a Grande Fratello: cosa hanno detto in casa





Grande Fratello, il pubblico avvisa Perla e Mirko: “Sabato entra Greta”

I due hanno chiarito e ora il pubblico spera in un ritorno di fiamma, cosa che ovviamene ha fatto infuriare Greta, attuale fidanzata di Mirko. Durante la scorsa puntata l’ex single di Temptation Island ha avuto un confronto con il fidanzato e lo ha lasciato. Non solo, Greta poi ha accettato la proposta di Alfonso Signorini di entrare in casa.“Vuoi entrare sabato nella casa?”. Lei, dopo averci pensato un po’ su ha risposto di sì e che vuole godersi questa esperienza in tv indipendentemente da Mirko.

“Spero che calino gli ascolti drasticamente”, ha scritto qualcuno, “Voterò per farla uscire subito”, ha scritto un altro utente. E proprio per mettere in guardia Perla e Mirko, qualcuno è andato fuori dalla casa per avvisare i due. In serata, mentre Perla e Mirko si trovavano in giardino, hanno sentito le urla dei fan che li avvisavano dell’ingresso di Perla in casa. “Sabato entra Greta!“, e alla frase Perla ha risposto: “Che pa**e se è vero“.

Hanno sentito sia Mirko che perla le urla di qualcosa che ha avvisato che entra Greta tra poco e perla ha detto che palle ed è stata chiamata in conf e Mirko non ha detto niente #grandefratello #Perletti — aleee💘 (@waxiello2) November 28, 2023

“Entra greta”



La faccia di Mirko dice tutto.

Sti due sono d’accordo.

Non si aspettavano l’entrata di Greta che ha un po’ rovinato i piani, ME LA VOGLIO VEDERE TUTTA ORA. #perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/lfzt44hvZV — Giusymc98 🤍🖤🏎 |Perletti era (@giusymc98) November 28, 2023

Mirko è rimasto in silenzio e poco dopo la Vatiero è stata richiamata in confessionale. Sui social i commenti dei Perletti: “Hanno sentito sia Mirko che Perla le urla di qualcosa che ha avvisato che entra Greta tra poco e perla ha detto che palle ed è stata chiamata in conf e Mirko non ha detto niente #grandefratello #Perletti”, ““Entra greta” La faccia di Mirko dice tutto. Sti due sono d’accordo. Non si aspettavano l’entrata di Greta che ha un po’ rovinato i piani, ME LA VOGLIO VEDERE TUTTA ORA”.