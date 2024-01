Ora, è chiaro a tutti che al Grande Fratello Beatrice Luzzi ha una nuova nemica in Casa: Perla Vatiero. Dopo il faccia a faccia avvenuto nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, quella di martedì scorso, fioccano frecciatine dall’una e dall’altra parte. La ex di Mirko si è per esempio lamentata con Letizia per il semplice fatto di essersi seduta accanto a lei, mentre con Anita ha sparlato dell’attrice. La romana, così come Massimiliano Varrese, la dà persino per spacciata ora che c’è un’altra “regina”.

E Beatrice Luzzi? Anche lei, va detto, non si risparmia. Si è difesa in puntata e attaccato Perla perché a suo avviso (e non solo suo) in casa non si darebbe per niente da fare, anzi. Come fossero tutti al suo servizio, ha raccontato a conduttore e pubblico. Poi, durante una pausa pubblicitaria, ha persino detto di aver paura della sua nuova antagonista.

Leggi anche: “Succh*a”. Grande Fratello, Garibaldi choc con Greta e il pubblico si divide sulla sua reazione





GF, Beatrice sfida Perla

“Ho l’impressione che mi possa uccidere. Avete visto come mi ha aggredito? Una violenza e una cattiveria esagerata. Io ho paura”, ha affermato l’attrice attirandosi forti critiche, anche da parte dei coinquilini. Ma Beatrice sembra essere arrivata al limite con Perla, al punto da volerla sfidare.

L’ha detto a chiare lettere la scorsa notte, quando si è ritrovata in giardino a guardare il cielo con Stefano e Sergio. Nel video che trovate qui sotto, ecco Beatrice Luzzi mentre si rivolge metaforicamente alla luna piena cui promette che porterà pazienza per altre due settimane.

"Io e la regina del trash,voglio un televoto io e lei accanto e decidiamo dove va questo grande fratello 2023/2024"😂

LA ROSSA CHE FA IL DISCORSO ALLA LUNA PUR SAPENDO CHE PERLA È FORTE MA ORMAI SI È ROTTA LE PALLE DI TUTTO E PREFERIREBBE USCIRE LA AMO✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/24kjkPctkw — ❤️Erika✨ SOUVENIR ERA 🧩❤️🌓💐 (@BiasiErika) January 24, 2024

Ma poi, allo scadere dei 15 giorni, chiederà un televoto flash per far decidere al pubblico chi deve rimanere tra lei e Perla Vatiero. “Allora luna piena… Ispira tu. Cosa mi stai dicendo? Urla, non ti sento! Devi urlare! Ah ho capito. Va bene, sto buona per quanto? Due settimane? Ok. Poi voglio un televoto, io e la regina del trash. Io e lei accanto e decidiamo dove va questo Grande Fratello 2024. Mettiamolo ai voti”.