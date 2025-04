Anche se la diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa ormai da diverse settimane, l’interesse dei fan non accenna a diminuire, in particolare per quanto riguarda la storia – ormai giunta al capolinea – tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La ballerina ha scelto di voltare pagina, ritenendo che tra lei e il modello non ci fosse la giusta sintonia, mentre Lorenzo sta dedicando il suo tempo a coltivare le amicizie nate all’interno della Casa. Il giovane ha confermato di voler mantenere vivi i rapporti costruiti durante il reality, soprattutto con Michael Castorino, Luca Giglioli e Yulia Bruschi.

Parlando del chiarimento avvenuto con Shaila, Lorenzo ha anche accennato ad alcuni ex concorrenti il cui comportamento post GF lo avrebbe deluso. Molti fan hanno subito pensato ad Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, dato che, secondo alcune indiscrezioni, il giovane campano non avrebbe parlato in termini lusinghieri di Lorenzo una volta uscito dalla Casa. Qualche giorno fa Lorenzo ha organizzato una cena al Grand Hotel La Sonrisa, noto al grande pubblico come il celebre Castello delle Cerimonie, per ritrovare alcuni ex gieffini. A sorpresa, tra gli invitati si sono presentati anche Alfonso e Chiara, la cui presenza, però, non era stata annunciata.

Grande Fratello, il caso della cena alla Sonrisa: Chiara e Alfonso spiegano perché si trovavano lì

A confermare lo stupore è stato lo stesso Lorenzo attraverso una storia sui social: “Vedo che state parlando tanto della situazione di Chiara e Alfonso… Io in realtà non me li aspettavo, non lo sapevo ed è stata una sorpresa, tanto che quando sono arrivato mi hanno detto che ci sarebbero stati anche loro”.

“Ancora non abbiamo avuto modo di parlare, hanno anche loro voglia di dirmi tante cose però ancora non c’è stata la possibilità. Se mai ci fosse la possibilità ovviamente io vi tengo aggiornati su tutto, qui Michael è testimone su tutto. Non c’è nulla e non so ancora nulla, so che loro sono qui, me li sono trovati qui… Ovviamente le domande sono tante…”, ha detto ancora Lorenzo.

Dopo la pubblicazione del video di Lorenzo, anche Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice hanno sentito il bisogno di dire la loro, spiegando come mai si trovassero alla Sonrisa. Secondo quanto dichiarato dai due ex gieffini, l’invito sarebbe partito direttamente dalla famiglia Polese, proprietaria della struttura. Non solo, la cena in questione pare abbia scatenato la reazione di Shaila Gatta, che nelle ultime ore ha smesso di seguire sui social sia Chiara che Alfonso.

“Nella vita fuori dalla Casa i problemi sono altri, e non mi sento in dovere di giustificarmi per ogni voce che gira”, ha detto Chiara, per poi spiegare che “Quello che è successo nella Casa rimane lì, ma siamo persone civili e incontrarsi non è strano”. I due, insomma, hanno cercato di giustificare la loro presenza alla Sonrisa. Il video ha sollevato numerose perplessità tra gli utenti sui social, in particolare su X, dove molti utenti hanno commentato.

“Sono una coppia antipatica, entrambi sono antipatici e costretti tutte le volte a fare live o clip di 5 minuti come questa per dare chiarimenti per smentire per vantarsi di cose e di meriti che la gente non gli riconosce, sono dei buffoni”, si legge.