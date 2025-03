Sta per succedere qualcosa di incredibile, che nessuno ormai immaginava più al Grande Fratello. Shaila starebbe per ricevere una comunicazione importantissima, che inevitabilmente le scombussolerà la sua esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini. Un colpo di teatro che lascerà il pubblico senza parole.

A diffondere questa news è stato il sito Angolo delle Notizie, che nella mattinata del 18 marzo ha fornito questa anticipazione sul Grande Fratello e su Shaila. Gli altri la guarderanno attoniti e non potranno far altro che prendere atto di questa incredibile decisione.

Grande Fratello, notizia pazzesca per Shaila

Dunque, per Shaila sta per accadere qualcosa di sensazionale e che ormai era inatteso. Lei stessa pareva essere sfiduciata al Grande Fratello, ma i rumor attorno al reality show stanno permettendo di avere un quadro della situazione migliore. E per lei potrebbe giungere un annuncio bomba.

Angolo delle Notizie ha lanciato un sondaggio sul prossimo finalista e a quanto sembra Shaila dovrebbe diventare la quarta ad approdare in finale, dopo Lorenzo, Jessica e Zeudi. Ha ottenuto il 50% dei consensi e ha superato Chiara (al 40%), Javier (al 6%) e Helena (al 4%). Dunque, per il pubblico è lei che lo merita più degli altri.

Occhio a Chiara, che è abbastanza vicina, ma Shaila potrebbe mantenere questo margine di vantaggio e riuscire a travolgere tutti conquistandosi così la finalissima.