Il Grande Fratello si appresta a vivere un’altra puntata importante. Infatti, lunedì 24 marzo ci sarà la semifinale del reality show e ci sarà una nuova eliminazione. Dopo l’uscita di Tommaso ce n’è un’altra che sembrerebbe ormai destinata all’esclusione dal gioco. Stando alle ultime notizie, non ci sarebbero speranze di permanenza.

Infatti, nella casa del Grande Fratello ancora non lo sanno ma la nuova eliminazione dovrebbe riguardare una gieffina. Questa concorrente starebbe per ricevere una mazzata pazzesca dai telespettatori, che così facendo non le darebbero la possibilità di arrivare nemmeno in finale.

Grande Fratello, nuova eliminazione in arrivo: chi esce stavolta

Per molti telespettatori sarà una mazzata incredibile, infatti da favorita alla vittoria del Grande Fratello si ritroverebbe fuori dal reality show. Una delusione enorme per la concorrente, che dovrebbe fare i conti con un’eliminazione clamorosa e inaspettata che potrebbe anche farla piangere.

A rischio eliminazione ci sono tre concorrenti, ma due di loro ce la faranno a rimanere. Stando al sondaggio di Angolo delle Notizie, Chiara si salverebbe ancora una volta col 50% delle preferenze. Al secondo posto si piazzerebbe Giglio con il 36% e ad uscire dal programma sarebbe Helena con appena il 14% dei voti accumulati.

Vedremo se alla fine Helena ribalterà le previsioni o se davvero sarà lei ad andarsene ad un passo dalla finalissima.