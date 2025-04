Interessanti novità sull’Isola dei Famosi 2025 e sui concorrenti pronti a volare in Honduras per l’edizione che quest’anno sarà condotta da Veronica Gentili. Due personaggi noti sarebbero vicinissimi alla firma del contratto, ma stanno già uscendo fuori delle news destinate a creare polemiche nel pubblico.

All’Isola dei Famosi dovrebbero arrivare due concorrenti interessanti, ma che si starebbero mettendo già d’accordo per affrontare l’avventura in un modo specifico. E questo potrebbe far infuriare i telespettatori, che preferirebbero maggiore spontaneità e non accordi dietro le quinte.

Isola dei Famosi, vicini due concorrenti e monta la polemica

L’influencer Deianira Marzano ha dato in anticipo una notizia particolare sull’Isola dei Famosi e sulla composizione del cast. Due concorrenti sarebbero in rampa di lancio e si conoscerebbero già benissimo. Per questo avrebbero optato per accordi affinché il reality possa favorire un loro successo.

La Marzano ha riportato su Instagram: “Pare che due ex volti di un noto programma pomeridiano abbiano fatto il provino per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Lui influencer, lei ex tentatrice: si sarebbero presentati separati, ma c’è chi giura che dietro ci sia un accordo segreto per creare dinamiche, una volta sbarcati in Honduras”.

Mistero ancora sui nomi dei due naufraghi in questione, ma certamente scopriremo qualcosa in più nel prossimo futuro, quando ci saranno le ufficialità.