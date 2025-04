“Firmati i contratti”. Isola dei Famosi 2025, annunciata la squadra ufficiale: si vola in Honduras

Isola dei Famosi 2025, ufficializzati i nomi della squadra che tra poche settimane guiderà la nuova edizione. L’annuncio è arrivato nelle ore scorse dal sempre informatissimo Alberto Dandolo. Una buona notizia dopo l’annuncio di Gabriele Parpiglia dei giorni scorsi quando aveva svelato dettagli sui tre concorrenti che non dovrebbero più esserci: “Saltano con contratti alla mano come concorrenti, quindi saltano, perché sono piaciuti come idee ma c’erano i contratti già firmati”.

Hanno convinto, ma c’è stato un intoppo finale. Non ci saranno Er Gennaro, Chiara Basso e attenzione, in bilico anche la partecipazione di Camila Giorgi. Invece, corteggiatissimo, l’allenatore, uno tra i più spiritosi, che ci ha fatto ridere ai tempi di Mai Dire Gol, Serse Cosmi. Serse Cosmi può essere il nome nuovo della nuova edizione del programma di Veronica Gentili”.





Isola dei Famosi: decisa la squadra per l’Honduras

Veronica Gentili che sarà al timone del programma con due altri big. Scrive Dandolo: “Mettete a letto le casalinghe: la squadra dell’Isola dei Famosi è al completo! Oggi si è tenuto lo shooting fotografico del reality show di Canale 5. Alla conduzione, com’è noto ci sarà Veronica Gentili. Simona Ventura invece sarà opinionista unica e Pierpaolo Pretelli il nuovo inviato”.

La squadra adesso è ufficiale. Sembra che i contratti siano già stati firmati, perché poche ore fa è stato fatto anche il servizio fotografico che presto vedremo sulle pagine social del programma. Altro discorso per il cast che sembra procedere con maggior lentezza.

Dopo i rifiuti o le smentite di personaggi come il calciatore Loris Karius e il ballerino Angelo Madonia, la produzione sarebbe ancora alla ricerca del famoso “bel ragazzo”, una figura capace di raccogliere l’eredità di Luca Vetrone, tra i protagonisti più apprezzati della scorsa edizione. Un identikit fisico ben preciso, dunque, che pare difficile da trovare tra le candidature finora esaminate.