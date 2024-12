This is me, la polemica oltre il successo. Si sta parlando molto dello show di Silvia Toffanin. Nella serata di ieri, mercoledì 4 dicembre, è andata in onda la terza ed ultima puntata. Sono stati davvero tanti i protagonisti di Amici che hanno ripercorso le loro carriere nel corso del programma, ben incalzati dalla conduttrice che con il suo Verissimo ha già fatto il pieno di ascolti e critiche positive.

Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Elodie, Irama, Giuseppe Giofrè e i The Kolors sono stati solo alcuni degli ospiti di Silvia Toffanin a “This is me”. E il pubblico ha premiato lo spettacolo-evento con un ottimo 21,8% di share e 3 milioni e 34mila spettatori. Il confronto con il film trasmesso da Rai1 è stato impietoso: 1 milione e 648mila spettatori e 9,3% di share. Ma qualcuno ha notato che non tutti i protagonisti di Amici hanno partecipato a This is me…

Assenze pesanti a “This is me”: gli ex Amici attesi invano

Nelle tre puntate di This is me il pubblico ha potuto assistere a performance spettacolari e racconti inediti di personaggi che dopo Amici hanno sfondato nel mondo della musica, della danza e altro. Tra i momenti più emozionanti c’è stata sicuramente la partecipazione di Riki all’ultimo appuntamento. Il cantante ha voluto omaggiare Michele Merlo, il giovane artista venuto a mancare nel 2021, cantando “Tutto per me”.

Ma c’è stato anche chi ha notato alcune assenze pesanti nel programma. Che dire di Stefano De Martino e Angelina Mango? Entrambi sono ‘nati’ proprio ad Amici e grazie al talent show di Maria De Filippi hanno intrapreso carriere fatte di successi e grandi soddisfazioni. Ma a This is me non si sono visti. Come mai?

Novella2000 ricorda anche altri nomi importanti di Amici che non hanno partecipato al programma di Silvia Toffanin come Biondo e Sangiovanni. Certo, per quanto riguarda De Martino in questi giorni il conduttore è impegnato con Affari Tuoi, tra l’altro sulla Rai, mentre Angelina Mango ha avuto problemi di salute. Ma basta per spiegare le loro assenze?

