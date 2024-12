Alena Seredova è stata ospite a Verissimo, e ha mostrato una freddezza evidente quando è stata intervistata riguardo al suo ex marito, Gianluigi Buffon. La loro storia d’amore, che si è conclusa a causa di un tradimento da parte di lui con Ilaria D’Amico, ha avuto un impatto profondo sulla sua vita. Dalla relazione con la giornalista, Buffon ha avuto un figlio e i due sono convolati a nozze pochi mesi fa. L’ex portiere della Nazionale italiana ha dichiarato di sentirsi molto dispiaciuto per il dolore che ha causato ad Alena a causa della sua infedeltà.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se avesse letto il libro dell’ex marito, Alena Seredova ha risposto con un tono deciso: “Mi aspettavo questa domanda. Cosa potrebbe esserci scritto che io non sappia? Sono stata accanto a quell’uomo per dieci anni, anni in cui è successo di tutto: dalle vittorie alle difficoltà. Non credo che nel libro ci sia qualcosa che mi possa sorprendere”, ha affermato la modella.

“Ha detto che è dispiaciuto? Beh, ci mancherebbe“, ha commentato con sarcasmo Alena, concludendo con poche parole il capitolo riguardante l’ex marito, con cui è stata sposata dal 2005 al 2014 e dal quale ha avuto due figli, Louis Thomas e David Lee.

Nel corso dell’intervista, Alena Seredova ha chiesto a Silvia Toffanin: “E invece Alessandro (Nasi, il suo attuale marito, ndr)? Perché non me lo chiedi?”, suscitando la risposta della conduttrice: “Volevo essere discreta”. Successivamente, Toffanin le ha chiesto come stesse andando la sua vita con il nuovo marito.

Alena Seredova ha parlato del marito mostrando la sua ritrovata felicità: “Alessandro mi capisce perfettamente, sa riconoscere quando sto passando un momento difficile. Lui sa tutto, anche i momenti fisici che viviamo come donne. Non faccio tante scenate, però lavora molto e lo vedo poco. Mi piacerebbe che fosse più presente, anche solo per me. Questo mi manca, ma stiamo cercando di trovare i nostri spazi”. Quando Toffanin ha osservato che, con lui, Alena sembrava aver ritrovato il sorriso, lei ha confermato con un cenno di testa.