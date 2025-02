Tony Effe e il mistero della collana, interviene la Rai. Ieri sera, nella terza serata del Festival di Sanremo, Tony Effe è tornato sul palco dell’Ariston con la sua “Damme ‘na mano”, scegliendo un look più in linea con il suo personaggio rispetto alla prima esibizione. Se al debutto aveva sorpreso tutti con un completo bianco, guanti rossi e fondotinta per coprire i tatuaggi, questa volta ha optato per un outfit decisamente più aggressivo: giacca di pelle aperta e torso nudo, enfatizzando la sua immagine da icona street.

A destare scalpore, però, non è stato solo il cambio di stile, ma un dettaglio mancante nel suo look: la collana d’oro. Poco prima di salire sul palco, infatti, gli organizzatori del Festival avrebbero chiesto al rapper di non indossarla, una decisione che Tony Effe ha rivelato in diretta su Radio 2: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco, il motivo? Dovete chiederlo a loro”. Sebbene mantenesse un tono apparentemente tranquillo durante l’intervista con Ema Stokholma e Gino Castaldo, il rapper non ha nascosto la sua irritazione: “Sono arrabbiatissimo. Adesso sono c…i loro”.

Leggi anche: “Realizzo un sogno”. Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia il super ospite di venerdì sera





La protesta di Tony Effe è continuata anche dopo l’esibizione. “Non puoi togliere la collana a Tony Effe”, ha ribadito, “è come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti, non è più Carlo Conti. Diresti cos’ha? Qual è il problema?”. Per enfatizzare il suo dissenso, poco dopo l’esibizione ha pubblicato una foto sui suoi canali social con la collana in primo piano, lanciando una frecciata agli organizzatori e confermando la sua polemica anche al Dopo Festival: “Per me Sanremo finisce oggi”. Nonostante le tensioni, questa sera Tony Effe si esibirà comunque sul palco insieme a Noemi, reinterpretando “Tutto il resto è noia” di Franco Califano.

L’episodio ha scatenato molte discussioni sui social e nel mondo dello spettacolo, spingendo la Rai a chiarire la propria posizione in conferenza stampa. “C’è una norma che è stata inserita tanto nei contratti con le etichette quanto nel regolamento del Festival, che in sostanza vieta: ‘L’artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome e notorietà a marchi, loghi, prodotti e ditte di terzi’. Non potranno altresì utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario che facciano pubblicità anche indiretta”, ha spiegato Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai. Nel caso specifico della collana, il problema sarebbe stato legato alla sua riconoscibilità: “Ci sono una serie di dirigenti Rai che si occupano di valutare la riconoscibilità”.

E ORA LA POLEMICA DI TONY EFFE SULLA COLLANA COSA STA SUCCEDENDO #sanremo2025 pic.twitter.com/fwVWNPzvEr — paolo (@Paoliciousss) February 13, 2025

Nonostante la spiegazione ufficiale, il dibattito non si placa. Molti fan del rapper e diversi addetti ai lavori si sono chiesti se la decisione fosse davvero necessaria o se si sia trattato di un eccesso di rigidità da parte dell’organizzazione. La vicenda ha acceso ancora una volta il dibattito sulla libertà espressiva degli artisti a Sanremo e sulle regole che vincolano la loro immagine sul palco più importante della musica italiana.