Sorpresa straordinaria di Carlo Conti per la quarta serata di Sanremo 2025. Infatti, durante la conferenza stampa del 14 febbraio, ha annunciato la presenza di un super ospite. Lo ha tenuto nascosto fino ad ora, poi quando ha ottenuto il sì definitivo ha voluto fare questa comunicazione in pompa magna davanti ai giornalisti presenti per l’occasione.

Carlo Conti ha tra l’altro abbandonato prima del previsto la conferenza di Sanremo 2025 proprio per avere un incontro con questo super ospite. Come affermato dal direttore artistico, sarà al suo fianco proprio in apertura del Festival. Il conduttore Rai ha parlato di un sogno che aveva da tempo, finalmente ora realizzato.

Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia un super ospite: “Sogno realizzato”

Carlo Conti ha creato un certo pathos nei giornalisti e nel pubblico che stavano ascoltando la conferenza di Sanremo 2025. Infatti, ha iniziato così il suo discorso: “Vi devo lasciare perché vado a incontrare un ospite che avevo invitato sempre nei miei tre precedenti Festival. Ma non era mai stato con me e allora stasera con lui, e per me è un sogno, apriremo insieme il Festival di Sanremo”. Poi ha fatto il nome bomba.

Conti ha rivelato che con lui ci sarà Roberto Benigni: “Verrà a fare un saluto al grnde pubblico del Festival con la sua allegria e il suo entusiasmo e la sua energia. E mi ha detto che dovrà fare un annuncio“. Non resta che attendere la serata del 14 febbraio per vedere cosa farà sul palco dell’Ariston.

“Per me è un sogno: verrà a fare un saluto al pubblico di #Sanremo2025, con la sua allegria, il suo entusiasmo e la sua energia”.

⚡ Roberto Benigni stasera sul palco dell’Ariston.

Un evento inaspettato, una sorpresa che Carlo Conti ha voluto fare al pubblico di Sanremo come successo nella prima serata con il video di Papa Francesco.