“Ora vi dico tutto”. Guillermo Mariotto finalmente fa chiarezza e decide di raccontare cosa sta succedendo e sopratutto commentare la finalissima di Ballando.Lo storico giudice di Ballando con le Stelle, ha recentemente rilasciato dichiarazioni all’Adnkronos riguardo alla finale del programma, alla quale non ha potuto partecipare a causa di un infortunio. Mariotto ha spiegato di essere stato costretto a saltare la finale a causa di un incidente avvenuto a Riyadh, che gli ha provocato lesioni tali da impedirgli di muoversi autonomamente.

>> “Cosa mi ha detto Milly”. Selvaggia Lucarelli informa il pubblico di Ballando con le stelle

Attualmente, è costretto a spostarsi in sedia a rotelle. Il giornalista allora gli ha chiesto se avesse dei rimpianti per la finale mancata e Mariotto ha risposto: “No. Purtroppo il recente incidente a Riyadh mi impedisce di muovermi. Sono costretto a spostarmi in sedia a rotelle”. Commentando l’esito della competizione, Mariotto ha espresso la sua opinione sulla vittoria di Bianca Guaccero, affermando che non avrebbe tifato per lei né l’avrebbe fatta vincere, poiché, a suo avviso, l’attrice sapeva già ballare, rendendo la sua vittoria ‘troppo facile’.





“Ora vi dico tutto”. Mariotto finalmente fa chiarezza su Ballando

Ha detto: “La vittoria di Bianca Guaccero? Troppo facile, non avrei tifato per lei e non l’avrei fatta vincere, sapeva già ballare. Ma già alla X puntata avevo stilato la mia personale classifica”. Mariotto ha poi condiviso la sua personale classifica dei concorrenti, distinguendo tra “dei” e “umani”. Tra i primi, ha menzionato Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, definendoli “senza eguali e senza rivali”.

Tra gli “umani”, ha elogiato Federica Nargi, descrivendola come “il miracolo di Tor Bella Monaca, bella come ‘miss universo’”, e la coppia composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, lodando la loro autenticità e atletismo. Inoltre, ha espresso apprezzamento per Tommaso Marini, definendolo “il concorrente più incredibilmente fluido, di una bellezza ambigua, senza pari, divo/diva tra i divi/dive”.

Così, interrogato sul suo futuro nel programma, Mariotto ha quindi lasciato la decisione nelle mani di Milly Carlucci, affermando: “Solo Dio può saperlo”. Le dichiarazioni di Mariotto hanno suscitato dibattiti tra gli appassionati del programma, evidenziando ancora una volta il suo ruolo di giudice schietto e controverso. La sua assenza dalla finale ha lasciato un vuoto, e resta da vedere quale sarà il suo coinvolgimento nelle future edizioni dello show.

Leggi anche: “Lo faccio per Mariotto”. Ballando con le stelle, Selvaggia senza paura: il gesto inaspettato. Milly sbiancata