Federico Massaro è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Nel corso di questi mesi è passato quasi inosservato, ma nelle ultime ore è finito al centro dell’attenzione dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Singorini con Cesara Buonamici nella veste di opinionista in studio e Rebecca Staffelli nella postazione web per commentare l’umore dei social durante la diretta del programma.

In queste ore è diventato virale un video in cui si vede Federico Massaro entrare nel confessionale del Grande Fratello con diverse bottiglie di latte. Il filmato è stato pubblicato sul social X – ex Twitter – ed è stato ripostato e commentato con meme e frasi ironiche, soprattutto da chi non aveva idea del motivo che aveva portato il concorrente a presentarsi all’interno del confessionale con il latte.

Grande Fratello, perché Federico è entrato in confessionale con le bottiglie di latte

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello. Nella giornata di ieri, prima della diretta del reality show, Perla Vatiero ha incontrato il suo inquilino in cucina, ha notato che stava mangiando del latte con i cereali. Una cosa che a prima vista non dovrebbe aver dovuto scatenare nessuna reazione della Vatiero, che invece lo ha attaccato improvvisamente.

“C’è tanta acqua dentro” ha detto Federico, accusato proprio da Perla e da altri concorrenti del Grande Fratello di consumare troppo latte rispetto agli altri inquilini. “Non mi voglio innervosire, ma siamo rimasti con 4 bottiglie di latte” ha detto Perla. Il discorso è stato ripreso durante il pranzo, quando Federico è fuggito urlando: “Parlate solo voi, non vi ascolto. Non mangio neanche più”. Per questo motivo, dopo l’animata discussione con Perla, Federico ha recuperato il latte e si è diretto in confessionale per mostrare le bottiglie rimaste in casa.

“Questo è il latte rimasto nella casa, guardate”, ha detto Federico mostrando in camera cinque o sei bottiglie di latte. “Oggi è lunedì, e domani rifacciamo la spesa. Ho parlato abbastanza”, ha detto ancora il concorrente, facendo intendere quindi che la sceneggiata di Perla era stata fatta solo per metterlo in cattiva luce. Sui social il video è stato riportato e commentato con ironia.

“A me Federico non sta simpatico ma perla, Anita, Rosy, Varrese e company ogni santa sera si fanno scofanate di latte e biscotti a non finire e si lamentano di lui che lo finisce tutto? C’è sempre un predicare bene e razzolare male!”, “FEDERICO IN CONFESSIONALE CON IL LATTE MI STO PISCIANDO ADDOSSO ⚰️😂😂 #GrandeFratello”, “FEDERICO CON 6 BOTTIGLIE DI LATTE IN CONFESSIONALE IO LO AMO VOLO ALTISSIMO COME LE HA ASFALTATE”.

E ancora: “Grecia che ha una valigia piena di cibo va bene e non dice niente nessuno anzi, ci ridono su. Federico perché prende un po’ più di latte gli fanno la guerra a cominciare da quella zappa di Perla”, “E hanno il coraggio di criticare Federico perché beve un litro di latte quando c’è il Grecia che nasconde del cibo”, si legge su X, dove giustamente il pubblico ha fatto notare che l’attrice ha una valigia piena di cibo.