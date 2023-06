Marco Bellavia è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma è conosciuto dai telespettatori italiani per aver condotto Bim Bum Bam, il programma per bambini in onda sui canali Fininvest (oggi Mediaset) negli anni Novanta. Il conduttore ed ex gieffino si è raccontato ai microfoni di Caffeina con Brenda. Come tutti sanno, Marco Bellavia è stato uno dei protagonisti del GF Vip 7 e il suo caso è stato al centro dell’attenzione durante le prime settimane del reality show.

Marco Bellavia era entrato al GF Vip 7 raccontando ai compagni d’avventura di soffrire di una brutta depressione. Poco dopo, vista la situazione e alcuni episodi di bullismo da alcuni altri concorrenti, il conduttore aveva deciso di lasciare il reality show. A Caffeina Marco Bellavia si è raccontato a 360 gradi. Ha parlato della sua carriera in televisione, degli esordi con la serie tv con Love Me Licia, dove interpretava il ruolo di Steve e ovviamente di Bim Bum Bam, il programma che lo ha reso famoso in tutta Italia.

Marco Bellavia a Caffeina: “Perché ho lasciato il GF Vip 7”

“Il ricordo più amaro della mia carriera è riferita a un signore che lavora in radio si chiama Marco Bellavia. Lui lavorava a RDS e questo omonimo ha creato delle situazioni strane e particolari”, ha detto Marco Bellavia per poi lanciare una frecciatina a Jimmy Ghione, celebre inviato di Striscia la Notizia. “Jimmy mi chiama chiedendo di introdurlo a RDS ma io gli dissi ”guarda che non sono io, quello è un omonimo’. Dopo questa telefonata Jimmy non l’ho più sentito”, ha detto ancora Marco Bellavia.

Marco Bellavia ha parlato anche della salute mentale e del progetto che però gli è stato bocciato: “Libero arbitrio è programma che parla in maniera molto easy, in maniera molto leggera, di salute mentale. Questa idea l’ho proposta ma me l’hanno bocciata e sto trattando per metterla in onda su una rete regionale”. Il conduttore ha parlato anche del periodo difficile in cui ha smesso di lavorare in televisione e del bullismo ricevuto da alcuni ex colleghi. “Il sottoscritto ha pensato più volte al suicidio per colpa di queste persone”, ha detto ancora Marco Bellavia nell’intervista rilasciata a Caffeina. Parole molto forti che hanno colpito il pubblico.

Oggi Marco Bellavia è un uomo diverso, è riuscito ad andare avanti e a superare quel momento difficile. Ha parlato della sua uscita dal Grande Fratello Vip, rivelando i veri motivi dell’abbandono, legato agli anni in cui ha subito bullismo dai colleghi e “Quei demoni erano proprio questi, io non ho mai spiegato queste cose in questi mesi. Le sto dicendo qui e mi fa piacere. Quei demoni che per vent’anni mi hanno lasciato vivo e speranzoso. In nove giorni sono uscito e ho rischiato di farli esplodere”, ha detto ancora Marco Bellavia, rivelando a Caffeina il motivo dell’addio al GF Vip 7. Di seguito l’intervista completa: