Nuova puntata del Grande Fratello ricca di colpi di scena e polemiche. Come sempre presenti il conduttore Alfonso Signorini, Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli nella postazione dei social per aggiornare l’umore dei telespettatori. Lunedì 12 febbraio Vittorio Menozzi ha abbandonato definitivamente il reality-show con il 20% del pubblico contro il 30% a favore di Beatrice Luzzi, il 29% di Federico Massaro e il 21% di Stefano Miele e mercoledì c’è stato il verdetto del nuovo televoto.

In nomination si trovavano Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni. Il concorrente meno votato è finito al televoto eliminatorio ed è stato Stefano Miele, grande amico di Beatrice Luzzi, che come sempre è stata la preferita con il 47% delle preferenze del pubblico a casa. Nessuna sorpresa per l’attrice, che nel corso di questi mesi ha sempre vinto.

“Abbiamo sentito”. Grande Fratello, la regia non riesce a censurare Beatrice. La bomba è servita





Grande Fratello, Beatrice smaschera gli autori sul video di Maddaloni

Beatrice Luzzi si è portata a casa il 47% delle preferenze, alle sue spalle Marco 43% e Stefano che si attesta appena al 10% finendo quindi in nomination. Nel dopo puntata Beatrice Luzzi ha commentato la nomination dell’amico e ha portato all’attenzione del pubblico un dettaglio che forse non era stato calcolato. Durante la puntata si è parlato del famoso video della gita in cui Marco Maddaloni attacca l’attrice con il consenso del pubblico.

Il video ha fatto molto scalpore per via dei toni dello sportivo e la reazione degli altri concorrenti che hanno riso e applaudito mentre Beatrice subiva l’attacco. Secondo Beatrice, se il Grande Fratello avesse mandato in onda il video prima di chiudere il televoto il risultato sarebbe stato molto diverso e molto probabilmente a finire in nomination sarebbe stato proprio Maddaloni e non Stefano.

Beatrice: -“Hanno salvato Marco perché il pubblico non aveva visto ciò che era accaduto, non capisco perché non l’hanno mostrato, l'hanno voluto salvare”



COME SMASCHERA GLI AUTORI LA ROSSA NESSUNO IN QUELLA CASA #grandefratello #gf pic.twitter.com/L76ZeRbNpv — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 15, 2024

“Beatrice: ‘Hanno salvato Marco perché il pubblico non aveva visto ciò che era accaduto, non capisco perché non l’hanno mostrato, l’hanno voluto salvare’. COME SMASCHERA GLI AUTORI LA ROSSA NESSUNO IN QUELLA CASA”, “Ma certo se l’avessero chiudo come lunedì tanti che non avevano visto prima tutte le scene del ristorante non l’avrebbero salvato sempre più schifata!”, si legge sui social.