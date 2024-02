Censura alla bomba di Beatrice Luzzi nel corso della diretta di Mediaset Extra. A scovarla gli attentissimi telespettatori del Grande Fratello. Ma andiamo conordine. Già vi abbiamo parlato di quanto accaduto a Beatrice Luzzi durante la gira premio organizzata per i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’attrice aveva parlato in particolare di Marco Maddaloni, che l’avrebbe accusata di aver condizionato e deviato per mesi il percorso di Vittorio Menozzi, eliminato durante la puntata andata in onda lunedì. Il modello sarebbe stato zitto, non avrebbe risposto a Maddaloni in favore dell’amica e per questo motivo il pubblico lo avrebbe punito mandandolo a casa.

Grande Fratello, la regia censura Beatrice ma è troppo tardi

“Sono stata messa all’angolo, mi hanno detto cose orrende e tutti applaudivano. Sono stata attaccata da quello che è un branco sulle scale del ristorante. Maddaloni poi mi ha addirittura detto che ho deviato il percorso di Vittorio per mesi e anche lì tutti ad applaudire“, aveva già raccontato Beatrice Luzzi. Poi il Grande Fratello avrebbe chiesto a tutti di non parlare di quanto accaduto durante la gita fuori porta, ma l’attrice ha voluto dire qualcosa a Simona Tagli.

“C’è chi spera che il pubblico non abbia visto cosa è successo al ristorante. Io invece spero che sia stato mandato tutto. Tanto domani in diretta saprai tutto Simona. Non ho anticipato nulla perché ci avevano chiesto di rimandare tutto a domani”, ha detto Beatrice a una sconvolta Simona Tagli. L’attento pubblico ha notato che mentre l’attrice parlava la regia ha tentato di staccare i microfoni ma forse qualcosa è andata storta perché alla fine si è sentita anche un’altra parte del discorso.

Bea a Simona :domani vedrai che cosa significa il branco anche se loro non vogliono sentirne parlare



E poi TASAC CENSURA 🤡🤡🤡#grandefratello pic.twitter.com/IjWHJbZAmd — M_art (@leo_Mmarti) February 13, 2024

“Domani vedrai cosa significa il branco, anche se loro non vogliono sentir parlare di branco – ha confessato Beatrice – La mossa che Marco ha fatto l’altro giorno al ristorante, al di là della sua alterazione era del tutto strategica in funzione di spappolarmi psicologicamente e indebolirmi e farmi crollare. Vediamo se come dice lui, avrà ragione”. A quel punto la regia ha censurato, ma ormai il senso del discorso si era capito.