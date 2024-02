Grande Fratello 2023, la notizia che tutti attendono con ansia. Il reality show di Alfonso Signorini procede spedito verso la puntata finale che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore del programma. E per non fare mancare al pubblico i dovuti colpi di scena del ‘caso’, il programma di successo raddoppia la messa in onda. Mancano poche ore, però, per scoprire chi sarà costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Chi è a rischio eliminazione? Il pubblico italiano è chiamato a rispondere al quesito più temuto dai concorrenti, quello del televoto. Tensione alle stelle dunque per i 3 concorrenti, ovvero Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele. Chi vuoi salvare? Questa la domanda posta al pubblico: scopriamo presto cosa prevedono i sondaggi.

Leggi anche: “Appena entro lo faccio con lei”. Grande Fratello, Mirko parla a poche ore dal suo ritorno





Chi è a rischio eliminazione tra Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele? I risultati del sondaggio

Beatrice Luzzi riuscirà a salvarsi anche questa volta? Da quando il programma ha segnato lo start, l’attrice italiana è stata senza alcun dubbio la reginetta del televoto: nonostante la presenza fissa, però, Bea è sempre riuscita a salvarsi. Ed effettivamente la gieffina è una delle concorrenti più chiacchierate fuori e dentro la casa.

Questa settimana dunque la reginetta del televoto sfida Marco Maddaloni e Stefano Miele: riuscirà a salvarsi anche questa volta? Stando ai risultati raccolti dal televoto, sembra proprio che Bea sia davvero imbattibile. La concorrente infatti ha conquistato quasi il 50% delle votazioni quindi potrebbe quasi certamente dirsi salva.

Dunque la sfida si contende tra Marco e Stefano: chi riuscirà a proseguire la propria corsa? Sempre secondo quanto si apprende dai sondaggi, tra i gieffini ad avere la meglio sembra essere al momento Marco Maddaloni. Per Stefano le probabilità di uscire dalla casa sono più alte: il gieffino ha raccolto il 21% delle votazioni, contro il 29% di Marco.