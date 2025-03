Terminato il suo Grande Fratello, Tommaso è ritornato alla vita di prima in attesa di riabbracciare la sua fidanzata Mariavittoria ancora nella casa e in lotta per l’ultimo posto come finalista con Chiara. L’idraulico senese ha adesso rotto il silenzio a Casa Chi, facendo definitiva chiarezza sul suo gesto verso Giglio e anche contro Alfonso Signorini.

Partendo dal conduttore del Grande Fratello, Tommaso ha deciso di non seguirlo più sui social e ora ha spiegato la ragione: “Se è vero che mi stanno tutti sulle scatole compreso Signorini e che per questo ho tolto il segui su Instagram? Diciamo che è incredibile come anche piccole mosse e piccoli dettagli abbiano generato questo chiacchiericcio. Con certa gente c’ho abitato già sei mesi insieme e ho visto già abbastanza. Poi non ho tolto il follow a tutti“.

Grande Fratello, Tommaso spiega perché ce l’ha con Giglio

Sempre sulla questione social e Signorini Tommaso ha aggiunto: “Seguo quelli con cui mi trovo bene e basta. Con Alfonso Signorini non ho niente contro, però ho visto che lo seguivo e ho pensato di togliergli il segui. Solo perché tengo chi conosco. Quando lo conoscerò e ci farò due o tre chiacchiere inizierò a seguirlo nuovamente molto volentieri. Adesso tengo solo chi conosco e quelli a cui tengo. Però penso che non sia un segui sui social che può fare la differenza, anche in un rapporto”.

Ma la sua più grande delusione è stata Giglio, infatti ha scoperto brutte cose quando è uscito, quindi Tommaso ha reagito in maniera fredda con lui durante l’eliminazione. A Casa Chi ha infatti detto: “Come mai non ho accolto Giglio? Dentro la casa ci trovavamo bene. Quello che non sapevo era tutto quello che durante tutte queste settimane diceva di me alle spalle. Quindi lunedì ho abbracciato Javier quando è uscito e basta così. Giglio ha detto tante cose, però io non le sapevo”.

Infine, Tommaso ha concluso il suo giudizio su Giglio affermando che “le cose uno le scopre quando esce, io ho tratto le mie conclusioni adesso che sono uscito. Ok che sei in televisione e vuoi esprimere la tua opinione, però ha detto cose che non erano le stesse che diceva davanti a me. Però poi ognuno fa quello che vuole”.