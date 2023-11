Come annunciato da Alfonso Signorini nello scorso appuntamento, il Grande Fratello tornerà in diretta nella serata di mercoledì 15 novembre. Non lo vedremo di giovedì perché sta per iniziare il programma Io Canto Generation. E sarà Beatrice Luzzi a ricevere la notizia più importante direttamente dal conduttore, stando alle ultime indiscrezioni che stanno davvero facendo emergere una situazione sempre più positiva per l’attrice.

Al Grande Fratello Beatrice Luzzi è senz’altro una delle concorrenti più in vista, infatti si sono create molte dinamiche con lei protagonista. L’ultima ha riguardato il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi, vissuto tra alti e bassi, e conclusosi per ora con l’allontanamento tra i due, i quali non sono riusciti a far diventare ancora più significativo il legame a tal punto da mettersi insieme. Ma lei ora potrà certamente festeggiare una splendida notizia.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi pronta a ricevere una bella notizia

Ci sono infatti delle informazioni che stanno uscendo fuori dal Grande Fratello, che coinvolgono non solo Beatrice Luzzi ma anche altri concorrenti. L’attenzione maggiore è riservata su di lei perché ha ottenuto dei risultati davvero lusinghieri e non è certamente la prima volta che accada una cosa del genere. Gli altri gieffini devono accontentarsi quasi delle briciole perché la donna è quasi sempre in grado di rubare la scena.

Nelle prossime ore sarà eletto il preferito del pubblico del GF e ancora una volta a trionfare dovrebbe essere Beatrice. Stando a quanto riferito dal sito Biccy, i sondaggi hanno parlato in maniera chiarissima. L’attrice ha conquistato il 38 e il 48% delle preferenze, mentre in seconda posizione si è piazzata Anita Olivieri col 20 e il 24%, comunque a debita distanza. E proprio il dato sulla ragazza ha sorpreso molti telespettatori, che invece non la vedono di buon occhio. Preoccupazione invece per Rosy Chin, che ha totalizzato appena il 2 e 3%, quindi è la meno preferita del pubblico. Rischia di finire in nomination e, dato che la sua posizione sembrerebbe essere sempre meno stabile dopo la partenza sprint, potrebbe essere lei tra non molto a lasciare la casa.

Massimiliano Varrese è stato votato dal 9 e dal 6% degli utenti, Ciro Petrone dal 10 e dal 9% e infine Grecia Colmenares dal 16 e dal 14%.