Ha del clamoroso l’indiscrezione che sta circolando sul conto di Zeudi. Infatti, la sua vittoria al Grande Fratello non sembrerebbe affatto in discussione. C’è chi ha riferito che nella puntata del 31 marzo dovrebbe essere proprio la Di Palma a trionfare. Tutti gli altri gieffini andrebbero alle sue spalle.

Ovviamente i telespettatori del Grande Fratello non stanno facendo altro che parlare di questo. Zeudi sarebbe sempre più proiettata verso il successo e non conoscerebbe ormai ostacoli. Davvero inusuale il fatto che già si sappia tutto, quando non c’è nemmeno stata ancora la semifinale.

Grande Fratello, perché Zeudi vince il reality: cosa si è saputo

I rumor intorno alla concorrente del Grande Fratello sono usciti fuori da giorni, ma nelle ultime ore c’è chi ha dato per scontata la vittoria di Zeudi. Il montepremi da 100mila euro dovrebbe essere suo, a meno di clamorosi dietrofront per ora inimmaginabili. Vediamo cosa è stato detto sull’ex Miss Italia.

La pagina X Agent Beast ha riportato in queste ore che Zeudi vincerà il GF. Infatti, “gli autori hanno già girato la clip finale di Zeudi. E ha già firmato per Verissimo“. Staremo a vedere se queste anticipazioni troveranno conferma o se invece sarà qualcun altro a prevalere in maniera sorprendente.

Intanto, un altro favorito alla vittoria è stato eliminato, ovvero Tommaso, dunque la strada verso il successo di Zeudi apparirebbe sempre più spianata.