Giglio e Yulia, ennesimo colpo di scena. Da settimane si parla di quello che l’ex gieffina sta facendo fuori dalla Casa del Grande Fratello. Fin da quando ha lasciato il reality condotto da Alfonso Signorini si sono diffuse strane voci sul suo conto. Prima è stata beccata a ballare con un ragazzo in discoteca. La modella italo-cubana si è presentata da Giglio e ha smentito che fosse successo qualcosa.

Poi è stato addirittura l’ex, Simone Costa, l’uomo che ha pure denunciato Yulia per il famoso bicchiere lanciato in faccia, a rilasciare pesanti dichiarazioni. Ora lui stesso ha partecipato ad una puntata di 361 Lounge e ha aggiunto altre indiscrezioni che probabilmente sono destinate a fare rumore. L’ex di Yulia ha dato anche un consiglio a Giglio che fino ad ora ha mostrato di avere fiducia nei confronti della ragazza.

Cosa ha rivelato l’ex di Yulia Simone Costa

Non solo l’ex e Yulia si sarebbero incontrati, ma ci sarebbero stati anche dei regali tra i due. “Quando è uscita dalla casa del GF ha dormito da me“, le parole dell’imprenditore che, però, non è sceso nei dettagli. E si segnala che prima aveva detto che la modella aveva dormito “con me”, non “da me”.

Poi Simone Costa ha aggiunto: “Ci siamo visti a San Valentino e le ho fatto un regalo. Poi lei mi ha dato un braccialetto con i cuoricini e ne ha preso uno anche per sé”, L’esperta di gossip Grazia Sambruna ha poi fatto vedere una fototessera di Yulia che secondo Simone gli sarebbe stata regalata proprio dalla ragazza: “C’è scritto 8 febbraio 2025, I love you“, le parole della giornalista.

La puntata di #361Lounge con l’intervista ESCLUSIVA a Simone Costa, ex fidanzato di Yulia Bruschi, è tra noi e la trovate per intero a questo link ➡️ https://t.co/Ein49rehYf#GrandeFratello 🦌✨ pic.twitter.com/kP9veM4YL0 — GraceSomehow (@LaSambruna) March 5, 2025

“Se la loro relazione è una farsa? Lei dovrebbe parlare e non chiudersi” ha poi detto Simone. Yulia, infatti, in questi giorni è letteralmente scomparsa sia dai social che dal Grande Fratello. L’ex non crede che con Giglio ci sia una storia seria: “C’è stato affetto, sono stati chiusi per molto tempo”. Poi l’affondo: “Un consiglio per Giglio? Scappa“. E nel frattempo Giglio non sa ancora nulla…

