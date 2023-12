Ventiquattresima puntata del Grande Fratello lunedì 4 dicembre. Alfonso Signorini ha rivelato direttamente nelle sue storie su instagram che presto entreranno nuovi concorrenti, tra cui due ragazzi che potrebbero già varcare la famosa porta rossa proprio lunedì 4 dicembre. Secondo le indiscrezioni uno di loro potrebbe essere Federico Massaro, di professione modello con 140 mila follower su instagram. Inoltre, dovrebbe arrivare al Grande Fratello anche Luca Vetrone.

Sabato 2 dicembre, durante la puntata in diretta, sono entrate due nuove concorrenti. Greta Rossetti, ex volto di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirko Brunetti, e la cantante Rosanna Fratello. “Ragazzi adesso ci tengo a precisare una cosa – ha detto Greta Rossetti – Chiarisco che nessuno andrà lì dentro a rubare il fidanzato a nessuno perché io sono single e quando lascio qualcuno non torno indietro…”.

Grande Fratello, cosa dicono i sondaggi del 4 dicembre

Lunedì 4 dicembre dovrebbe entrare anche una concorrente donna, una vecchia conoscenza dell’attore Massimiliano Varrese, l’ex fidanzata Monia La Ferrera. Durante la puntata serale del Grande Fratello verrà letto anche il risultato del nuovo televoto settimanale che vede coinvolti Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Alex, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella.

Il pubblico del Grande Fratello ha avuto modo di votare in questi giorni e questa sera Alfonso Signorini leggerà il verdetto. Questa volta i telespettatori sono stati chiamato a votare la persona che intendono salvare e il meno votato finirà al televoto della puntata di sabato 9 dicembre, in cui ci sarà una eliminazione definitiva dal reality show.

Momenti che restano così impressi nella mente 🔐 #GrandeFratello pic.twitter.com/X0E5SOhZSV — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2023

Al momento, nel sondaggio realizzato dal sito Grande Fratello Forum Free tra i preferiti spiccano l’attrice Grecia Comenares e Perla Vatiero, ex conoscenza di Temptation Island chiamata da Alfonso Signorini dopo l’ingresso in casa dell’ex fidanzato Mirko Brunetti. Il meno votato dal pubblico finirà al televoto insieme ad Anita Oliviri, punita dal Grande Fratello per aver violato il regolamento del reality show. Il concorrente che rischia è Paolo Masella, salvato solo dal 2% dei votanti.