Arrivano dichiarazioni di fuoco al Grande Fratello su Beatrice Luzzi e sono state dette da Anita Olivieri. Si preannuncia un possibile scontro tra le due concorrenti, soprattutto se Alfonso Signorini vorrà maggiori delucidazioni nel corso della puntata che andrà in onda mercoledì 15 novembre. E ovviamente anche il mondo del web ha reagito, prendendo posizione su questa querelle tra due delle gieffine più discusse del reality.

Prima di dirvi cosa è successo al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, l’attrice è stata protagonista anche di un altro avvenimento. Per il suo compleanno è arrivato il regalo da parte dei figli Valentino ed Elia, nati dalla relazione con l’ex compagno Alessandro Cisilin, arrivato al Grande Fratello la scorsa settimana per farle una bellissima sorpresa. Chiamata in confessionale, l’attrice ha trovato il regalo dei figli: una t-shirt personalizzata, disegnata a mano da loro, che sulla schiena ha un grande cuore rosso e la frase “Tutto nella vita mi viene con facilità, gioia e gloria”.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi presa di mira da Anita Olivieri

Tra le due concorrenti del Grande Fratello non sta correndo buon sangue. Beatrice Luzzi ha ironizzato con Anita Olivieri, quando è arrivato un messaggio aereo dedicato all’attrice e a Giuseppe Garibaldi: “C’è un altro aereo per noi tre. ‘Unica cura voi, Beabaldi’. E Anita dove sta? Vi siete dimenticati di Anita ragazzi. Ciao ragazzi grazie. Non spendete più soldi per noi, vi prego. Vi sono tanta grata ma non spendete più una lira per me e Giuseppe. Non ne vale la pena”.

Anita ha detto di voler essere lasciata in pace, quindi Beatrice dovrebbe smetterla di nominarla in continuazione. Poi, quando la coinquilina non era al suo fianco, ha deciso di criticarla ipotizzando qualcosa di clamoroso. La Luzzi, secondo lei, avrebbe sfruttato il legame con Garibaldi per evitare l’eliminazione dal GF: “Se non fosse per Giuseppe e la ship, Bea da mo che sarebbe uscita“. Ma molti utenti hanno attaccato la giovane.

Alcuni telespettatori hanno criticato duramente Anita: “Sei una clown”, “Ma ci crede davvero a quello che dice?”. Quindi, per la maggioranza Beatrice è nella casa per meriti suoi e non certamente grazie al legame con Giuseppe Garibaldi.