“Ecco la paladina delle donne”. Scoppia un nuovo caso su Shaila Gatta, concorrente del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la Notizia, al termine dell’ultima puntata, ha avuto un acceso confronto con Stefania Orlando in salone, davanti a Jessica Morlacchi. A far scoppiare la scintilla è stata proprio Shaila, che ha definito Stefania “cattiva” per il comportamento tenuto durante la diretta, sia nei confronti di Chiara Cainelli che di Lorenzo Spolverato.

Stefania, ovviamente, si è risentita per il giudizio di Shaila, dando vita a una breve discussione. Tuttavia, alla fine le due si sono chiarite. Shaila ha ammesso di aver utilizzato una parola forse troppo forte: “Ero nervosa dopo la fine della puntata”. Tanto che tra loro c’è stato anche un abbraccio per mettere un punto alla vicenda. Ma ora emerge un nuovo retroscena su quell’episodio.

“Perché ho abbracciato Stefania”. Grande Fratello, Shaila choc in confessionale: altro che pace

Quella tra Shaila e Stefania, infatti, sarebbe stata solo una pace di facciata. A svelarlo è stata proprio la ballerina in un confessionale, con parole che hanno fatto infuriare il pubblico. Shaila ha infatti rivelato che le sue scuse non erano affatto sincere. Anzi:

“C’è stato un abbraccio di Giuda con Stefania e l’ho dato io di proposito, altrimenti mi sarei dovuta sorbire otto puntate di lamentele sul fatto che io abbia toccato il suo personale solo perché le ho detto ‘cattiva’. Quindi ho proprio fatto una ruffianata”.

Poi Shaila ha espresso apertamente il suo pensiero su Stefania: “Non è tagliente, è proprio perfida. Fa solo ciò che le conviene e se ne frega della sofferenza degli altri. Stefania va presa così, ciò non toglie che io pensi che sia cattiva. È una vipera velenosa, pungente, approfittatrice di situazioni per emergere, evolversi e tirare a campare in questo programma.”

Le immagini del confessionale, trasmesse dal Grande Fratello, hanno scatenato l’ira dei fan di Stefania, che è una delle concorrenti più amate dal pubblico. Numerosi i commenti contro Shaila. “Meno male che lei dice di volere bene alle donne”, ironizza un utente su X, riferendosi al fatto che la ballerina si proclama spesso sostenitrice della causa femminile.

ECCO LA PALADINA DELLE DONNE,E LA FALSITÀ IN PERSONA VOTATE STEFANIA #stefaniafinalista #grandefratello pic.twitter.com/iwzSUVSHPN — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) March 7, 2025

“Il vero problema è l’ignoranza. Lei sì che deve evolversi!”, sentenzia un altro fan del Grande Fratello. E ancora, sulle parole usate da Shaila: “Evolvere? Ahahahah, non sa nemmeno il significato del verbo, spara parole a caso”.