In questa stagione tv di Uomini e Donne il tronista Brando ha scelto Raffaella come sua fidanzata e i due stanno vivendo la loro storia d’amore fuori dal programma. Ma ora da parte del giovane è arrivata una comunicazione, che ha un po’ deluso tantissimi telespettatori. Da parte sua c’è stata tanta onestà, che inevitabilmente andrà apprezzata.

Infatti, dopo Uomini e Donne Brando e Raffaella si stanno conoscendo sempre più e ovviamente amando. Il sentimento tra i due c’è eccome, ma ora un’affermazione di lui ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Si sperava che potesse compiersi una scelta tanto attesa, ma i fan dovranno rassegnarsi almeno per il momento. E non si prevedono grossi cambiamenti imminenti.

Uomini e Donne, Brando parla di Raffaella e gela il pubblico

Ora che la sua avventura a Uomini e Donne è terminata da diverso tempo, Brando è stato contattato dal magazine Nuovo ed è stato intervistato a proposito della sua relazione sentimentale con Raffaella. Parlando di lei, ha anche detto: “Spesso lei mi chiede con chi sono e se ci sono ragazze insieme a me. In realtà per me un po’ di sana gelosia non può che far bene al rapporto perché altro non è che la testimonianza che si tiene all’altro”.

Una delle domande più importanti riservate a Brando è stata quella sulla possibile convivenza con Raffaella, ma bisognerà ancora attendere: “Per ora è presto, al momento continuo a fare base a Treviso dove lavoro come maestro di sci e modello. Mentre Raffaella sta a Napoli. Comunque tra le mie mete del cuore c’è Miami, dove ho vissuto i primi sette anni della mia vita”.

Andare a vivere insieme non è una decisione che prenderanno a breve. Brando, tra l’altro, sta anche pensando al suo futuro lavorativo: “Non sarebbe male mettermi alla prova come attore di cinema, dovrei studiare seriamente – ha aggiunto a Nuovo – ma mai dire mai”.