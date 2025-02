Dopo tanti mesi, nonostante gli alti e i bassi, Lorenzo e Shaila del Grande Fratello sono arrivati al punto di non ritorno. Giovedì 27 febbraio la nuova diretta ha visto la coppia più longeva della casa protagonista assoluta, anche se chiaramente c’è stato anche l’eliminato, le nomination e tanti altri scontri.

Ma già a inizio puntata Alfonso Signorini ha mostrato le immagini di tutto quello che è successo nelle ultime ore, immagini inedite di uno scontro accesissimo con Lorenzo, che andato un po’ oltre. E a quel punto ha fatto un discorso serio all’ex Velina, ponendola davanti a un bivio: “Qui mi faccio serio, ancora più di prima. Sei a un bivio”, ha esordito.

GF, Shaila e Lorenzo: “È finita”

“Hai sentito e visto tante cose – ha proseguito il conduttore del reality – Su alcune accuse non ci siamo soffermati. Magari non le pensa? Concediamo il beneficio del dubbio. Il Grande Fratello ti mette davanti a una scelta”. Qui le due opzioni per Shaila: “La prima è andare in mistery e andare da Lorenzo, il che significherebbe dargli un’altra possibilità e quindi di perdonarlo, ma decidi di reinvestire nel rapporto ormai chiuso”.

Quindi la seconda possibilità: “Decidere di tornare in salone, magari non è per sempre e avete tempo da vivere ancora insieme, ma vuol dire che tu prendi le distanze e forse hai bisogno di stare per cavoli tuoi”. Shaila ha avuto poche esitazioni: “Per quanto per lo ami e non si dimentica e non passa. Vivere questa circostanza insieme non è facile e mi ritaglio degli spazi da sola. Quindi voglio dire la scelta fatta oggi rimane. Da lui ho imparato cosa significa avere un po’ di amor proprio. Ce l’ho ma non nei rapporti di coppia”.

Shaila si trova davanti a un bivio: raggiungerà Lorenzo in Mystery per concedergli una seconda possibilità o tornerà in salone da sola? #GrandeFratello pic.twitter.com/xYu3IvIwYC — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2025

Alla fine, quindi, Shaila ha confermato la sua decisione di andare in salone e riunirsi dai suoi compagni: “Mi piange il cuore e mi dispiace, però devo anche essere coerente con me stessa e ciò che ci siamo dette. Ci vogliamo bene e non si può cancellare”. La maggior parte degli altri concorrenti si sono detti d’accordo con lei. Persino lo stesso Lorenzo, che ha ammesso che avrebbe fatto la stessa cosa.