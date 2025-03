Un vero e proprio disastro potrebbe profilarsi per un protagonista del Grande Fratello, in vista della finale di lunedì 31 marzo. Scopriremo chi vincerà il reality show di Canale 5 e chi si porterà quindi un montepremi da 100mila euro. Ma intanto potrebbe esserci una delusione enorme per qualcuno.

Un risultato importante relativo al Grande Fratello è emerso nelle ultime ore, infatti ci sono delle previsioni negative su un protagonista del programma. Andiamo a vedere insieme cosa è saltato fuori a proposito dell’atto conclusivo del reality di Signorini, con i fan che resterebbero molto delusi.

Grande Fratello, flop per un protagonista: cosa succederà in finale

La pagina X GF Vip ha fatto un sondaggio relativo al vincitore del Grande Fratello. E per un protagonista la strada sarebbe completamente in salita, infatti non avrebbe assolutamente chance di vittoria. Anzi, potrebbe avere un vero e proprio contraccolpo negativo in termini di morale.

A vincere il GF sarebbe Zeudi con l’84% dei voti, mentre Helena raccoglierebbe il 13% e resterebbe molto delusa. Ma a fare rumore è la percentuale che avrebbe Lorenzo, con solo il 2% dei voti e un flop clamoroso e inaspettato. Male anche Jessica, che avrebbe appena l’1% delle preferenze del pubblico.

Non resta che aspettare la finalissima del Grande Fratello per capire se queste anticipazioni saranno azzeccate o meno.