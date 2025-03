Nuova puntata del Grande Fratello in onda lunedì 3 marzo. Come sempre non sono mancate tensioni, nomination e questa volta, a sorpresa, due eliminazioni. Il programma si è aperto con un omaggio a Eleonora Giorgi, attrice scomparsa proprio ieri dopo una battaglia contro un tumore al pancreas, ricordata con affetto dal conduttore Alfonso Signorini, che ha sottolineato quanto fosse stata una concorrente straordinaria. Subito dopo, la serata è entrata nel vivo con accese discussioni che ovviamente hanno coinvolto Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e, naturalmente, Shaila Gatta.

I concorrenti finiti in nomination erano Helena Prestes, Mattia Fumagalli, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta e Chiara Cainelli. Le prime a essere salvate dal voto del pubblico sono state Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La prima concorrente a dover abbandonare il gioco è stata Maria Teresa Ruta.

Grande Fratello, audio aperto in confessionale e indicazioni per le nomination

Successivamente Alfonso Signorini ha dato il via a un secondo televoto lampo per decretare una seconda eliminazione tra Tommaso Franchi, Stefania Orlando, Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Chiara Cainelli. Il pubblico ha scelto di salvare Stefania Orlando e Federico Chimirri. Tra i concorrenti rimasti, il secondo eliminato della serata è stato Mattia Fumagalli. In queste ore sta circolando su X un video in cui si sente un audio proveniente dal confessionale del Grande Fratello.

Nel video si percepisce chiaramente la voce di un autore che sembra dare indicazioni sulle nomination avvenute durante la puntata di lunedì 3 marzo. Si sente l’autore dire: “Sulle nomination, vi prego, lasciamoci alle spalle”. L’audio viene subito dopo coperto dalla voce di Chiara, che in quel momento chiede della sigaretta di Alfonso, impedendo così di ascoltare il resto della conversazione. Il video sta facendo discutere il web, alimentando dubbi e teorie su possibili influenze degli autori nelle dinamiche del gioco.

“È sempre stata così, Mauro Marin aveva detto che aveva cambiato nome e tutti gli autori la odiavano per questo fatto”, ha scritto un utente ricordando cosa disse anni fa uno dei vincitori del Grande Fratello. “”Lasciamoci alle spalle” cosa?!”, “Fate veramente ridere… Per non dire altro….🤮”, “Suggerisco di cambiare nome in GRANDE CIRCO”, “Una buffonata”, “Che vergogna”, si legge tra i commenti del video pubblicato su X.