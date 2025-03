Nella puntata del 3 marzo del Grande Fratello Alfonso Signorini ha annunciato l’eliminazione di ben due concorrenti. Le anticipazioni della vigilia sono state confermate e due protagonisti del reality show di Canale 5 sono andati definitivamente via. Una decisione che ha lasciato tutti senza parole, ma che si è resa necessaria visto che la finale è ormai sempre più vicina.

Il conduttore del Grande Fratello ha dunque annunciato questa eliminazione dei due concorrenti tra la delusione dei gieffini in questione, che hanno dovuto interrompere bruscamente la loro esperienza e rinunciare al sogno di arrivare all’ultima puntata del programma Mediaset.

Grande Fratello, decretata l’eliminazione di due concorrenti

La prima uscita di scena dal Grande Fratello è stata decretata dal televoto, scegliendo tra i gieffini finiti in nomination. Ad essere eliminata è stata Maria Teresa Ruta, avendo ottenuto solamente il 4,46% dei voti. In questa sfida ce l’hanno invece fatta Mattia, Chiara, Helena e Zeudi. Poi spazio ad un altro televoto flash per la seconda eliminazione.

Tranne i finalisti Lorenzo e Jessica, sono stati tutti a rischio per la seconda eliminazione. Al televoto sono finiti Stefania, Tommaso, Federico, Mattia e Chiara. Alla fine a perdere è stato Mattia Fumagalli, che con il 9,7% delle preferenze ha dovuto salutare tutti e fare ritorno a casa. Maria Teresa e Mattia non sono dunque più concorrenti del Grande Fratello.

Giovedì 6 marzo ci sarà un’altra eliminazione. In nomination sono finiti Chiara, Federico, Mariavittoria e Stefania e uno di loro dovrà uscire.