Emozionante momento al Grande Fratello tra Helena e Javier. La concorrente brasiliana si è avvicinata a Stefania Orlando e in giardino le ha raccontato cosa ha fatto il suo fidanzato. Infatti, le ha lasciato un bigliettino e la conduttrice ha subito chiesto spiegazioni sul contenuto. Quando la Prestes le ha detto tutto, la coinquilina si è sciolta così come tutto il pubblico che ama la coppia.

Dunque, al Grande Fratello tra Helena e Javier la relazione sembra andare sempre meglio. Questo bigliettino scritto dal pallavolista argentino è stato inaspettato, con la 35enne che non poteva chiedere di più. Vediamo insieme cosa le ha dedicato e soprattutto come ha reagito anche la Orlando.

Leggi anche: “La prova che Zeudi sta giocando sporco”. Grande Fratello, ora è uscito questo video

Grazie agli attentissimi utenti del social network X, il video della confessione di Helena a Stefania è stato postato immediatamente diventando virale. Vicino a loro è poi arrivato Javier, visibilmente sorridente. Si è sicuramente subito accorto che stessero parlando di quell’argomento, poi l’ex di Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi si è lasciata sfuggire una frase di grande affetto.

Helena ha quindi raccontato: “Ieri mi ha lasciato un bigliettino: ‘Non ho bisogno di niente se ho te accanto a me, mia cavalinha‘. Ho dormito con il cuore, stupendo”. Pronta la reazione di Stefania Orlando: “Un biglietto stupendo, lui è bellissimo fuori ma lo è anche dentro. Javier, anch’io i love you”.

Helena su Javier: ieri mi ha lasciato un bigliettino, "non ho bisogno di niente se ho te accanto a me, mia cavalinha", ho dormito con il cuore… stupendo



Stefy: un biglietto stupendo, lui è bellissimo fuori ma lo è anche dentro, Javier anch'io I Love You#grandefratello pic.twitter.com/inbJQ0qjL5