Clima sempre più infuocato nella casa del Grande Fratello, che da tempo ormai è spaccata. Da quando è nata la storia tra Javier ed Helena a essere precisi. A partire da quel momento, infatti, da una parte c’è chi crede nella genuinità di quest’amore sbocciato all’improvviso, dall’altra c’è chi la considera solo una mossa strategica per arrivare in finale. Da considerare poi, le tensioni tra Shaila e Lorenzo, che sono ancora lasciati, e quelle tra Tommaso e Mavi per la gelosia di lei.

Ma anche i single fanno parlare. Zeudi, per esempio, che settimane fa ha avuto un flirt con Helena e poi anche con Javier creando un vero e proprio triangolo. Dopo la forte infatuazione per la modella, quest’ultima è stata eliminata e lei si è avvicinata al pallavolista compromettendo per sempre l’amicizia con Helena, poi rientrata in casa e ormai innamorata persa di Javier.

GF, “ecco il video che smaschera Zeudi”

Tra Helena e Zeudi sono scintille continue. La 23enne si è difesa più volte dagli attacchi della brasiliana, sostenendo di non averla mai considerata un’amica e di essersi avvicinata all’argentino solo dopo aver ricevuto diversi rifiuti da parte sua. Per questo, non vede nulla di sbagliato nel suo comportamento. Ma siccome i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo ecco un video uscito nelle ultime ore che sembrerebbe raccontare un’altra versione della storia.

Come detto Zeudi ha sempre ribadito di non aver sbagliato nei confronti di Helena, trovando il sostegno di Chiara, Shaila e Lorenzo. Secondo loro, sarebbe stata la brasiliana a sfruttare la modella per i propri scopi, tenendo il piede in due scarpe prima di fidanzarsi con Javier. Ma un utente ha ora scovato un video che risale ai primi avvicinamenti tra l’argentino e l’ex Miss Italia. In sauna ci sono Zeudi e Chiara e la prima confessa di essere preoccupata per la reazione di Helena e, quindi, ammette implicitamente di aver sbagliato.

🚨LA PROVA CHE ZEUDI, CHIARA e tutto il loro gruppetto hanno scelto di tutelare Z sul suo comportamento nei riguardi di Helena dopo il suo rientro🚨



Sono TUTTI CONSAPEVOLI che Z fosse nel torto a differenza di Javier (CHE NON LO ERA!)

COME STANNO GIOCANDO SPORCO!#grandefratello pic.twitter.com/N6RN0zVbIy — 🌻 ♛ SoLeiL ♛ 🌻 (@sunstateofmind_) March 2, 2025

“La prova che Zeudi, Chiara e tutto il loro gruppetto hanno scelto di tutelare Z sul suo comportamento nei riguardi di Helena dopo il suo rientro”, ha scritto l’utente come didascalia del post. Nel video, Chiara dice all’amica: “Tu sei una posizione diversa, hai capito in senso? Tu hai detto che.. Javier no. Devi farla finire. Se Helena non ha chiarito le cose con Javier…”. Alla fine l’ex Miss Italia concorda con l’amica, trovandosi palesemente in difficoltà. Verrà mostrato in puntata questa clip?