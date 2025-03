Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Maxime Mbanda sembra aver ritrovato la serenità accanto all’ex moglie, Cristiana Conti. La loro storia d’amore, durata undici anni e coronata dalla nascita di due figli, Mata Leone e Celeste Matilde, si era interrotta a causa di un presunto tradimento da parte del rugbista. Nonostante la separazione, i due avevano mantenuto un rapporto sereno per il bene dei bambini. Prima di varcare la porta rossa, Maxime aveva ammesso i suoi errori e si era detto pronto a cambiare. Ora, a distanza di pochi mesi, pare che abbia mantenuto la sua promessa.

A confermare il presunto riavvicinamento tra Maxime e Cristiana è stato proprio lo sportivo, che sui social ha condiviso un messaggio enigmatico ma significativo: “Situazione sentimentale: innamorato e finalmente consapevole di esserlo davvero. Grazie Grande Fratello, ti devo la vita letteralmente”. Sebbene non abbia fatto esplicitamente il nome dell’ex moglie, tutto lascia pensare che il riferimento sia proprio a lei.

Maxime Mbanda è tornato con la moglie: “Innamorato”

Secondo le sue parole, l’esperienza all’interno della Casa di Grande Fratello gli avrebbe permesso di comprendere la reale importanza del legame con Cristiana, portandolo a tornare sui suoi passi. Un annuncio che ha scatenato reazioni contrastanti, soprattutto alla luce di alcuni atteggiamenti avuti nel reality.

Durante la permanenza nel programma di Canale 5, Maxime Mbanda aveva infatti manifestato un forte interesse per un’altra concorrente, Amanda Lecciso. Sin dal suo ingresso, lo sportivo si era dichiarato apertamente alla gieffina, suscitando l’attenzione del pubblico e creando un triangolo amoroso con Bernardo Cherubini, che a sua volta cercava di conquistare Amanda.

Nonostante i continui rifiuti della Lecciso, Maxime non aveva rinunciato a corteggiarla e, con il tempo, i due erano riusciti a instaurare un rapporto più stretto. Tuttavia, nelle settimane precedenti alla sua eliminazione, l’atteggiamento del rugbista era cambiato drasticamente. Alcuni telespettatori avevano notato una sorta di distacco nei confronti di Amanda, portando molti a chiedersi se il suo interesse fosse autentico o semplicemente parte di una strategia.

Il repentino cambiamento di rotta ha acceso il dibattito tra i fan del programma. In particolare, le sostenitrici di Amanda Lecciso non hanno gradito il comportamento di Maxime, accusandolo di incoerenza e falsità. Per molti, il suo avvicinamento a Cristiana dopo l’uscita dalla Casa sarebbe un tentativo di ripulire la propria immagine. Al momento, Maxime Mbanda non ha ancora confermato ufficialmente il ritorno di fiamma con l’ex moglie, lasciando aperti dubbi e interpretazioni. Se davvero il Grande Fratello lo ha aiutato a riscoprire l’amore per Cristiana, o se si tratta di una strategia per ricucire il rapporto con il pubblico, solo il tempo potrà dirlo.