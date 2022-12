GF Vip 7, Patrizia Rossetti grande protagonista: Alberto De Pisis l’ha fatta sbottonare. Una puntata, quella di ieri, ricca di colpi di scena con il siparietto legato al rientro di Ginevra Lamborghini e al suo incontro con Spinalbese, che quando ha dovuto scegliere la sua donna nel “pollaio” del GF Vip non ha in realtà avuto dubbi e le ha preferito Giaele, lasciando Alfonso Signorini senza parole. Come, senza parole, è finito il pubblico davanti alle dichiarazioni di Alberto De Pisis.



Una settimana fa Alfonso Signorini aveva chiesto a lui e Giaele De Donà di trovare qualche gossip. Missione compiuta: Alberto ha scoperto la storia d’amore di Patrizia con un famoso attore.“Ho già qualcosa Alfonso è ovvio. Giaele si è buttata su Micol e Tavassi per scoprire cose sul loro flirt. Io invece sono andato ad indagare tra i flirt passati e le storie di Patrizia Rossetti”.

GF Vip 7, Patrizia Rossetti: flirt segreto con l’attore Danny Quinn?



“Qualcosa ho già percepito e anche se con poco preavviso ho già del materiale. Ho già un nome e non so se posso dirlo in diretta. Sì un flirt celebre, un nome famoso, un attore molto, molto, molto importante. Sì una persona famosa ovviamente. Non è una storia finita sui settimanali. Loro si conobbero durante una sfilata. Lei si è seduta sulle ginocchia di lui e i paparazzi sono impazziti”.



E ancora riporta Biccy: “Nessuno però sa i tasselli. Lei mi ha fatto troppo ridere, prima di tutto ha pensato al lavoro. Ai tempi conduceva Buon pomeriggio e l’ha portato in trasmissione a gratis. Furba devo dire. Posso dire il nome? Lui è Danny Quinn! Ormai l’ho detto”. Alfonso, di sasso, ha raccontato che l’attore potrebbe essere stato sposato ai tempi della presunta frequentazione con Patrizia.



“Ma davvero usciva con Danny Quinn? Oddio ragazzi ma lui è sposato. Ma era sposato anche ai tempi la. Ma sei dei due gossipponi tremendi. Delle vere zabette. Adesso continuate ad indagare. Voglio altri altarini da voi per sabato”. La freccia è lanciata.