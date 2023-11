Si mette sempre peggio fuori dal Grande Fratello. Infatti, Greta Rossetti ha deciso di dire una cosa molto particolare, che preannuncia possibili ripercussioni anche legali alla luce di quanto si sta dicendo su di lei, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Lei si è proprio imbufalita di fronte a quanto le hanno fatto, quindi è pronta a diventare sempre più determinata affinché possano prevalere le sue ragioni. C’è infatti chi starebbe giocando contro la ragazza.

E sempre dall’esterno del Grande Fratello, su Greta Rossetti, Mirko e Perla era intervenuta la sorella di quest’ultima nelle scorse ore: “Lei si definisce leonessa ma ancora non ha capito che le dinamiche che ‘crea’ sono frutto della storia di quelli che vuole far passare indirettamente come i ‘cani’ (a mio parere un complimento perché i cani sono molto meglio)… Inoltre definisce mia sorella un ‘comodino’ e Mirko un ‘piacione’, io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo… Ora vuole passare da vittima”.

Grande Fratello, Greta Rossetti furiosa: c’entrano in qualche modo Mirko e Perla

L’ex tentatrice di Temptation Island è stanca di essere messa in mezzo alle questioni del Grande Fratello, quindi Greta Rossetti non ha più voglia di parlare di Mirko e Perla. Non vuole più prendere parte a questa sorta di triangolo amoroso e ha minacciato di adire le vie legali per far prevalere le sue tesi. Pare che siano stati falsificati alcuni suoi mi piace sui social network, quindi ha confermato che lei non avrebbe mai fatto cose simili. E le sue parole sono state durissime.

Greta ha quindi protestato in questo modo: “Non fate più il mio nome, mi dissocio. Ormai è diventato uno schifo. E parlo di social, non di TV. Avete toccato dei limiti e sono stata zitta fino ad adesso. Avete fatto bullismo ed io mi dissocio perché non posso continuare a vivere leggendo certe cose. Vi prego, cancellate il mio nome da questa questione, io mi faccio la mia vita. Da oggi esiste solo Greta, non associatemi a nessuno”. Quindi, non vuole essere più citata.

Se la situazione non dovesse migliorare, Greta è disposta ad essere sempre più drastica e quindi c’è chi rischia seriamente di incorrere in diffide. Una vicenda che sta davvero quasi sfuggendo di mano e chissà come reagiranno Mirko e Perla nella casa.