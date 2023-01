Si parla di Daniele Dal Moro al GF Vip 7. Alfonso Signorini dedica il primo lunghissimo blocco al ragazzo veneto. Il giovane ha quindi ripercorso un po’ gli ultimi avvenimenti col conduttore e ha avuto modo anche di ricevere una bella e gradita sorpresa. Per la seconda volta in questo reality, fa il suo ingresso il papà di Daniele. Un uomo molto lontano da questi programmi, ma che in ogni caso supporta il percorso artistico del figlio. Ed eccolo che l’uomo, Gian Pietro Dal Moro, conosciuto da tutti semplicemente come Gianni, fa la sua (seconda) entrata al GF Vip.

Il papà di Daniele lo va ad incontrare dopo ben 4 mesi dall’inizio del programma. L’uomo ha provato a calmarlo un po’, visto che discute spesso e volentieri con tutti, anche con Signorini stesso che a volte è costretto a riprenderlo, neanche fossimo a scuola. A quel punto Gian Pietro ha cercato di placare il carattere forte del figlio. L’uomo è apparso agli spettatori del programma, molto più posato e tranquillo del figlio.

Gianni ha quindi detto al figlio: “Hai saputo farti apprezzare e conoscere rimanendo sempre te stesso. Certo a volte anche con qualche esagerazione, però questo sei tu, sei autentico. Adesso vai avanti, non preoccuparti, tu hai avuto una corazza molto dura. Devi rispettare le regole ma soprattutto avere una stella polare, cioè i valori che io e tua madre ti abbiamo sempre insegnato.”

Un ragionamento lineare, che il giovane sembra aver apprezzato. E in tanti, ascoltando quelle parole dette impeccabilmente, si sono subito chiesti chi fosse davvero il padre di Daniele Dal Moro. In moltissimi hanno commentato che a differenza del figlio, il modo di parlare del padre si capisce alla grande: “Sembra che stia facendo una campagna elettorale”, dice un utente su Twitter.

Per chi non lo sapesse infatti, Gianni Dal Moro è attualmente un deputato del Partito Democratico. Come scrive Fanpage, l’uomo ha lavorato nell’ambito del marketing strategico, della comunicazione e degli eventi. Poi nel 2019, il padre di Daniele Dal Moro è stato eletto fra i membri della Direzione Nazionale del PD.

