“Ho peccato, lo confesso”. Paolo Brosio, roba intima: “L’ho fatto più volte”

Fanno discutere le parole di Papa Francesco sulla castità prima del matrimonio. Lo si legge in un documento del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita intitolato ‘Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale’. Un testo che ha la prefazione di Bergoglio: “Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso perché dà tempo ai nuovi sposi di stare insieme, di conoscersi meglio, senza pensare immediatamente alla procreazione ed alla crescita dei figli”. Le ha commentate anche Paolo Brosio.

Il testo viene pubblicato alla vigilia del X Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. “Suscita sempre un grande interesse fra i giovani – si legge nel documento vaticano – l’ascolto diretto di coniugi che raccontano la loro storia di coppia dando ragione del loro ‘sì’, o la testimonianza di fidanzati, anche quelli che non hanno ancora deciso di sposarsi, che cercano di vivere cristianamente il fidanzamento come importante tempo di discernimento e di verifica, inclusi coloro che hanno compiuto la scelta della castità prima del matrimonio, e che raccontano ai giovanissimi le motivazioni della loro scelta e i frutti spirituali che ne derivano”.





Paolo Brosio astinenza sesso, l’ammissione: “Ho ceduto al peccato”

Nelle ultime ore a commentare le parole del Papa ci ha pensato anche Paolo Brosio che, in una intervista all’AdnKronos, spiega il suo punto di vista: “Chi è cattolico non può fare come gli pare e piace, Dio ci chiede delle cose e la Chiesa fa da tramite tra noi e Dio, poi uno se non condivide le cose che dice il Papa può fare quello che vuole ma non dica che è cattolico”.

Riguardo all’astinenza dal sesso, Paolo Brosio ha riconosciuto le sue mancanze: “Siamo tutti peccatori, anche io ho ceduto al peccato. Non vengo dal mondo della Chiesa perciò è ovvio che ho difficoltà ad attuare quello che dice il Papa, ma ho sempre cercato di coinvolgere le mie fidanzate verso un cammino di fede. Poi ovvio che non ci sono sempre riuscito”.

“Anche con la mia ultima compagna (Maria Laura De Vitis, ora all’Isola dei Famosi, ndr) abbiamo inizialmente intrapreso un percorso di fede – spiega Paolo Brosio – poi lei non ce l’ha fatta perché era arrabbiata con Dio per la perdita del padre avvenuta quando aveva appena 8 anni perciò non è stato facile”. Tornando all’invito del Papa, Brosio prosegue: “Se due giovani si amano veramente e sono in procinto di sposarsi e si lasciano andare una volta si possono andare a confessare con la loro guida spirituale. Quando ami veramente qualcuno accetti dei sacrifici”.

