“Ho preso la prima disponibile…”. Paolo Bonolis, super sorpresa alla moglie Sonia. Nessuno lo sapeva

Paolo Bonolis, la sorpresa alla moglie Sonia. Riflettori accesi sulla coppia Bonolis-Bruganelli in seguito a quanto confidato dal conduttore televisivo durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Tutto ha avuto inizio da una barca, ma non una qualsiasi, bensì ‘quella’ barca con cui Paolo Bonolis ha colpito dritta al cuore l’opinionista del GF Vip.

Paolo Bonolis ha intrattenuto tutti con un racconto in pieno stile del conduttore. Un primo approccio indimenticabile con Sonia Bruganelli, che solo oggi viene raccontato per filo e per segno dall’artefice della sorpresa pensata proprio per Sonia Bruganelli: “Sono andato a prenderla con la prima barca che c’era, le ho fatto una sorpresa, ovvio che non fosse mia…”.

Il conduttore scende ancor più nei dettagli: “Ma a scanso di equivoci io e Sonia ci prendiamo costantemente per i fondelli, ce ne diciamo di cotte e di crude, ci divertiamo tantissimo anche dentro casa. Noi prendiamo in giro i ragazzi, loro prendono in giro noi. Diciamo che dovendo vivere la vita tendiamo a essere leggeri”.





Paolo Bonolis prosegue: “Tutti cerchiamo di abbellire una realtà tendenzialmente spoglia”, ha aggiunto ancora: “Perché essendo l’esistenza priva di uno scopo le strade sono due: o millantiamo ragioni e la abbelliamo come si fa con l’albero di natale; oppure la vita viene nutrita dalla fantasia. E grazie all’immaginazione diventa più interessante”.

Poi la rivelazione su ciò che più ama del carattere di Sonia: “Tra le tante cose che mi sono sempre piaciute di Sonia c’è che ha sempre avuto una lettura del circostante e delle persone che le sono accanto abbastanza priva di sovrastrutture, vede ciò che vede senza preconcetti, e lo sa esprimere molto bene senza camminare sulle uova. E questo fa di lei un personaggio adatto al ruolo. Come opinionista penso che sia decisamente brava”.