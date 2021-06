Nella serata del primo giugno è andata in onda su Rai 1 una serata dedicata alla Nazionale italiana di calcio, allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Presente lo staff e tutti i calciatori che saranno impegnati nei prossimi Europei, in programma dall’11 giugno. Tantissimi gli ospiti invitati dal conduttore Amadeus, che ha fatto divertire e sorridere milioni di persone. Tra coloro che sono arrivati in studio il più atteso era senza ombra di dubbio il collega di Mediaset, Paolo Bonolis, che si è scatenato.

Ci sono comunque stati anche diversi momenti di musica, infatti si sono esibiti i reduci dal Festival di Sanremo, Colapesce e Dimartino, e i Coma Cose. In più anche l’artista Clementino ha cantato coinvolgendo i campani Gianluigi Donnarumma, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Ma tornando a Paolo Bonolis, quando ha fatto il suo ingresso a ‘Notte Azzurra’ si è lasciato andare ad alcune considerazioni molto forti, che hanno sorpreso il pubblico presente e i telespettatori davanti al piccolo schermo.

Paolo Bonolis è entrato in scena mostrandosi furioso, anche se in senso bonario. Infatti, ha messo in pratica una gag esilarante con qualcuno dietro le quinte: “Ho lavorato in Rai, ho fatto un sacco di trasmissioni e non è possibile che vengo e mi perculano dietro le quinte. Quando mi hai chiamato dicendomi che ci sarebbe stato Roberto Mancini, ho pensato si stesse realizzando il mio sogno. Come sai, calcio bene di destro e di sinistro e pensavo sinceramente di poter essere convocato nella rosa azzurra”.





Paolo Bonolis ha poi capito di non essere stato convocato dal ct azzurro e ha concluso così il suo intervento: “Poi dietro le quinte vecchi amici con cui ho lavorato mi hanno preso in giro dicendomi che sono solo un ospite”. Amadeus ha poi coinvolto anche Roberto Mancini, il quale ha comunque affermato stando al gioco: “Entrerai all’86esimo in campo”. Successivamente il conduttore di Canale 5 è diventato serio e ha fatto i migliori auguri ai calciatori, in vista delle difficili sfide agli Europei.

A proposito di Paolo Bonolis, nella sua trasmissione ‘Avanti un altro’ si è materializzato un incidente nei giorni scorsi. Un concorrente, inebriato dalla felicità, ha prima preso di peso l’anziana valletta e poco dopo si è messo a correre per lo studio. L’uomo tuttavia è caduto a terra facendo sbattere la donna a terra molto violentemente. L’anziana valletta si è fatta male e si è toccata la schiena.