“È deciso”. Paolo Bonolis, ora c’è la conferma di Mediaset. Novità in arrivo per il conduttore

Paolo Bonolis, che novità per il noto conduttore. Ironico e pungente, serio al momento giusto, spiazzante e sempre carismatico, per Paolo Bonolis la carriera nel mondo della televisione e dell’intrattenimento è in continua ascesa. Ma la novità sopraggiunta nelle ultime ore non fa che alzare ulteriormente il livello delle aspettative. Per Paolo Bonolis è arrivata la conferma ufficiale.

Alla guida del timone di format televisivi contraddistinti da un successo come pochi. Programmi intramontabili dove Paolo Bonolis si è dimostrato un vero trascinatore, spesso in coppia con Luca Laurenti, per una coppia tra le più esplosive del piccolo schermo. E il successo conseguito di recente, ha portato Paolo Bonolis a dichiarare apertamente la sua intenzione: riportare in televisione Il Senso della Vita.

Un mix perfetto tra ironia e momenti toccanti, sorrisi e lacrime in alternanza che non hanno fatto altro che confermare un successo anticipato dal suo nome. Paolo Bonolis reduce dalle prime tre edizioni, dal 2005 al 2008, ha debuttato a distanza di tempo sempre e solo con lo scopo di puntare ancora in alto e conquistare il cuore dei suoi fan. Sarà riuscito nell’impresa di convincere tutti?





Domanda forse inutile, perché la risposta viene spontanea e grida in coro un bel ‘si’. Paolo Bonolis resta in attesa di assistere alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022, e seppur tra tante indiscrezioni e voci di corridoio in merito a un suo ritorno in Rai, la notizia vedrebbe Paolo Bonolis non lasciare la Mediaset.

La notizia troverebbe un riscontro su TvBlog, dove si riporta la grande conferma: Paolo Bonolis pare abbia rinnovato con i Vertici di Cologno Monzese un contratto per altri tre anni. Resta ancora da definire dunque il palinsesto, ma fino a prova contraria ciò che resta certo è che Bonolis sarebbe alla guida del timone di nuovi programmi in prima serata ovviamente su Canale 5.