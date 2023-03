Paolo Bonolis lascia la tv? La voce è rimbalzata nelle ore scorse. Solo poche settimane fa uno degli autori di punta del Biscione, Marco Salvati, a Casa Pipol aveva parlato della possibile, anzi probabile, chiusura di Avanti un altro. Spiegava Salvati: “Probabilmente il prossimo anno sarà l’ultimo […] Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma abbia fatto il suo percorso. Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine”.



La risposta del conduttore a Tv Talk non si era fatta attendere. Parole che sembrano dare un calcio alle ipotesi ventilate da Salvati. “Avanti un altro! non finirà l’anno prossimo come annunciato altrove”. E poi, con la solita ironia, ha aggiunto: “Vi ho detto che quando registriamo Avanti un altro! non siamo sotto effetto di stupefacenti, forse se li usa tutti lui”. Intanto qualcosa di nuovo all’orizzonte c’è.

Paolo Bonolis lascia la tv? La voce rilanciata dal settimanale Nuovo: “Vuole tempo per la famiglia”



Non c’è ancora la data ma sembra certa una nuova edizione di Ciao Darwin. Racconta sempre a Casa Pipol Salvati: “L’altro giorno abbiamo fatto l’audizione del corpo di ballo Noi facciamo ancora il balletto, ce n’è uno in mezzo e ce n’è uno alla fine in zona cilindroni. Il coreografo è Salvatore Lo Iacono […] Abbiamo fatto questa audizione buona”.



E ancora: “C’è qualche faccia nuova, credo che daremo soddisfazione a chi ci vedrà. Il casting è molto attivo sulle squadre, saranno squadre più attualizzate sui temi del momento. Alcune sfide quelle storiche si ripeteranno magari con altri nomi e altre premesse. La nuova edizione di Ciao Darwin sarà infatti a modo suo molto più inclusiva. Sotto mia pressione e recepita molto volentieri da Paolo, a Ciao Darwin di solito avevamo lo spicchio uomini e lo spicchio donne nel pubblico”.



Insomma, tutto sembra andare per il meglio eppure Nuovo Tv avanza un dubbio molto forte: Bonolis starebbe accarezzando la possibilità di andare in pensione dopo 30 anni di tv. Sempre secondo il giornale le ragioni che lo indirizzerebbero verso questa scelta sarebbero di natura personale: dedicare più tempo a moglie e famiglia. E Mediaset? Pare stia facendo di tutto per provare a dissuaderlo.