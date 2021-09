Grande Fratello Vip 6, inevitabile lo scontro tra le due opinioniste del reality show. Due caratteri diamentralmente opposti quelli di Adriana Volpe e di Sonia Bruganelli. In comune, però, una personalità forte. Il pubblico italiano non poteva che attendersi uno scambio di opinioni piuttosto animato tra le due, e detto fatto, anche Paolo Bonolis non poteva che dire la sua.

Una frecciatina che non poteva passare inosservata e ancora una volta in diretta tv è stata Sonia Bruganelli ha tornare sull’argomento: “La realtà è che siamo andati in questo ristorante insieme a quattro persone, tra cui Magalli”, ha affermato l’opinionista dopo le domande di Alfonso Signorini.

“Magalli mi ha detto che ha saputo della mia esperienza al Grande Fratello. Mi ha chiesto come mi trovo e ho risposto che siamo molto diverse. Sono stata leggera è vero, ma credevo che lei avesse una forza interiore diversa. Le ho anche scritto su Whatsapp, ma lei ha preferito rispondere in maniera pubblica”.





Ma il botta e risposta non poteva che proseguire con le parole di Adriana Volpe: “Ho poco da aggiungere, hai detto che non sono nemmeno tua amica”. Immancabile la pronta risposta di Sonia Bruganelli: “Ah perché lo siamo? Non mi saluti neanche quando mi incroci dal secondo giorno, non siamo amiche”. Ovviamente alla luce di quanto accaduto davanti alle telecamere televisive, anche Paolo Bonolis non poteva che fare sentire la sua, Lo avrebbe riferito così la moglie.

“Paolo sta guardando tutto quello che succede. No, perché c’è mio marito che sta guardando il Grande Fratello e mi ha mandato la foto dove io avevo la faccia un po’ così e mi ha detto ‘Guarda io credo che tu debba farti raddoppiare il cachet’. Questo me l’ha scritto lui. Perché io prendo pochino“. Il conduttore, dunque, ha aggiunto pubblicamente su Instagram: “Attenta a quello che dici e alle foto che posti“.