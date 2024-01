Paolo Bonolis, la battuta in diretta tv. Una puntata scoppiettante quella di Avanti un Altro con la storica coppia televisiva Bonolis-Laurenti, pronti a intrattenere il pubblico con botta e risposta insuperabili. Ma può accadere anche a personaggi come loro di compiere uno scivolone: la battuta di Laurenti ha lasciato in un primo momento senza parole. Spazzato via l’imbarazzo, Bonolis ha saputo trovare subito la risposta più adeguata.

La battuta di Laurenti a Bonolis in diretta tv. Lo studio televisivo di Avanti un Altro è caduto in un primo momento in un forte imbarazzo, ma per chi si fosse perso l’ultima messa in onda del programma, sempre meglio procedere con ordine e raccontare i fatti. Inizio della gag davanti alle telecamere: Luca poneva alcune domande a cui il conduttore rispondeva.

La battuta di Laurenti a Bonolis in diretta tv: “Non ho capito. Cosa mi hai chiesto?”

Una premessa innocente, fino a quando Luca Laurenti sembra aver ‘beccato’ proprio la domanda sbagliata: “Sei sposato?”, domanda al collega e amico per poi fare cadere in studio un imbarazzante silenzio. Come ormai è noto, Paolo Bonolis è andato incontro alla rottura con la moglie, Sonia Bruganelli. Ma questo fatto ormai è risaputo, peccato che Luca si è reso conto dello scivolone solo dopo averlo commesso.

Paolo Bonolis è rimasto spiazzato in un primo momento per poi scattare e chiedere: “Non ho capito. Cosa mi hai chiesto?”. Luca a questo punto ha provato a rimediare: “No, t’ho chiesto se eri sposato, ma mi sono sbagliato. Scusa”. Dopo alcuni momenti di silenzio, risolti comunque in breve tempo, ecco nascere un sorriso sulle labbra di ognuno. Poi il gesto di Paolo.

“è sposato?”

“no scusi ho sbagliato domanda”



LA FRECCIATA DI LUCA A BONOLIS PER IL MATRIMONIO FINITO STO CREPANDO AJEJEJEJWJEJ pic.twitter.com/VolNlLvoZL — g (@zendayal0vebot) January 18, 2024

Bonolis ha ben pensato di rassicurare l’amico ventennale non solo con un sorriso ma anche con un abbraccio, proprio per sigillare il fatto di non aver dato troppo peso allo scivolone. Tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli esiste oggi un buon rapporto seppur i due abbiano deciso di porre fine al matrimonio dopo ventuno anni di vita condivisa e tre figli.